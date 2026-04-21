País del Caribe anuncia ayuda a Cuba y promete respaldo "incondicional" en medio de la crisis

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El gobierno de San Vicente y las Granadinas anunció el envío de 100,000 dólares en ayuda humanitaria a Cuba, en un gesto que busca aliviar —al menos parcialmente— la profunda crisis que atraviesa la isla.

La información fue publicada por el medio St. Vincent Times, que detalló que el compromiso fue confirmado oficialmente por el ministro de Asuntos Exteriores, Fitz Bramble, durante una sesión parlamentaria. La ayuda surge tras conversaciones sostenidas entre líderes del Caribe en la reciente reunión de jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM), celebrada en San Cristóbal y Nieves.

Aunque el monto ya está disponible, las autoridades aún coordinan los detalles para su entrega, en un proceso logístico en el que México participa como intermediario.

El anuncio llega en un momento especialmente delicado para Cuba, marcada por apagones, escasez de alimentos y medicinas, y un creciente malestar social que golpea tanto a quienes permanecen en la isla como a los que han tenido que emigrar.

Más allá del aporte económico, el gobierno vicentino también mostró preocupación por sus ciudadanos en territorio cubano. Según el reporte, la embajadora de ese país en La Habana ha mantenido contacto directo con estudiantes que enfrentan dificultades, garantizando apoyo para que puedan continuar sus estudios. Las autoridades aseguraron a sus familias que no estarán solos en medio de la compleja situación.

El mensaje político fue claro. Bramble reiteró que San Vicente y las Granadinas mantendrá un respaldo “incondicional” a Cuba, subrayando los vínculos históricos entre ambas naciones. “Cuando un amigo está en apuros, a veces hay que hacer un esfuerzo adicional”, afirmó el canciller.

El gesto solidario contrasta con la magnitud de la crisis cubana, donde miles de familias lidian a diario con la falta de recursos básicos. Mientras gobiernos aliados reiteran su apoyo, dentro de la isla la realidad sigue marcada por la incertidumbre y la necesidad urgente de soluciones más profundas.

La iniciativa vicentina se suma a esfuerzos similares de Namibia, Colombia y México, que también han enviado o anunciado ayuda a la isla en las últimas semanas.

Cuba atraviesa en 2026 la crisis más severa en décadas: apagones de hasta 20-24 horas diarias, escasez crítica de alimentos, agua, medicamentos y combustible, con un déficit eléctrico que superó los 1,945 MW en horarios pico.

La ONU lanzó el 24 de marzo un plan de acción humanitaria de 94,1 millones de dólares para asistir a dos millones de personas en 63 municipios de ocho provincias, aunque a mediados de abril solo se habían movilizado 26,2 millones de los fondos requeridos, dejando un déficit de aproximadamente sesenta millones de dólares.