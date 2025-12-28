Flor de Cuba le compra a su mamá la casa de sus sueños en la isla

Flor de Cuba le compra una casa a su mamá

La influencer cubana Flor de Cuba emocionó a sus seguidores al compartir en Instagram que logró cumplir uno de sus mayores anhelos: comprarle a su madre la casa de sus sueños en Cuba.

En una serie de publicaciones en Instagram, Flor mostró el impresionante cambio de vida, desde el edificio semiderrumbado donde creció hasta la moderna vivienda que hoy disfruta su familia.

“El sueño de cualquier hijo es darle un hogar digno a su madre... Gracias mi Dios por permitirme hacerlo realidad”, escribió la creadora de contenido junto a las imágenes del nuevo hogar.

Flor relató que vivió en aquella antigua casa desde los ocho hasta los dieciocho años, y que tras muchos esfuerzos pudo mejorar sus condiciones de vida: “Aquí crecí desde los 8 hasta los 18, me fui, lo perdí todo y regresé a los 21. A los 23 logré comprarme un apartamento pequeño, pero mi mamá siguió ahí hasta que se mudó conmigo. Ahora la historia es otra”.

Captura Instagram / Flor de Cuba

La influencer también reflexionó sobre el valor simbólico del cambio: “El cambio no solo ha sido material, esta gran diferencia refleja todo lo que he sanado y crecido por dentro”.

Captura Instagram / Flor de Cuba

Las imágenes mostraron una moderna casa blanca de dos plantas, con jardín y amplios ventanales, símbolo de superación, esfuerzo y amor filial.

Su historia se ha vuelto viral en redes, donde cientos de cubanos han celebrado su logro y la emotiva dedicación a su madre.