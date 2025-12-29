Una cubana que vive en Estados Unidos compartió en TikTok el proceso de construcción de su casa en Cuba, un sueño que asegura está levantando “con mucho sacrificio, mucho amor y mucha ilusión”. En el video, publicado por la usuaria @adianetttt, se aprecia cómo la vivienda ha pasado de ser una estructura en ruinas a una casa casi terminada, con paredes nuevas, techo en proceso y un amplio portal que empieza a tomar forma.

“Así la compramos y así va quedando”, escribió junto a las imágenes, grabadas en una zona tranquila del interior del país. En los comentarios, Adianet reveló que la propiedad le costó 11.000 dólares y que ya ha invertido más de 60.000 dólares en su reconstrucción. “Nos costó 11k, cada muro 3.500 más materiales —son dos—, la placa 7k más todo lo demás. Créeme que entre materiales, mano de obra y viajes se ha ido 60 y cuidado”, explicó.

El video, ambientado con la canción "Gracias por tanto", de Leoni Torres, acumula miles de visualizaciones y decenas de mensajes de apoyo. “Montón de bendiciones, qué linda casa”, le comentó una seguidora. “Regresar a la tierrita no es retroceder ni fracasar, es una decisión consciente”, escribió otra, en uno de los mensajes más compartidos del post.

Pero no todos estuvieron de acuerdo. Algunos usuarios criticaron su decisión de invertir tanto dinero en un país en crisis y bajo un régimen autoritario. “En Cuba no vale la pena tener nada hasta que no se caiga el gobierno”, opinó uno. Otro fue más tajante: “Con 60.000 dólares me compro una casa en España y me sobra”.

Adianet, sin embargo, respondió con calma a las críticas. “Cada cual invierte su dinero donde sea feliz y punto”, escribió, dejando claro que no se arrepiente. Su respuesta generó empatía entre otros cubanos en el exterior. “Somos cubanos, y el día que nos echen de aquí, tendremos que volver. Las que somos madres sabemos que un día regresaremos por los pedazos de nuestras vidas que dejamos atrás”, reflexionó una usuaria.