Una cubana que vive en Estados Unidos compartió en TikTok el proceso de construcción de su casa en Cuba, un sueño que asegura está levantando “con mucho sacrificio, mucho amor y mucha ilusión”. En el video, publicado por la usuaria @adianetttt, se aprecia cómo la vivienda ha pasado de ser una estructura en ruinas a una casa casi terminada, con paredes nuevas, techo en proceso y un amplio portal que empieza a tomar forma.
“Así la compramos y así va quedando”, escribió junto a las imágenes, grabadas en una zona tranquila del interior del país. En los comentarios, Adianet reveló que la propiedad le costó 11.000 dólares y que ya ha invertido más de 60.000 dólares en su reconstrucción. “Nos costó 11k, cada muro 3.500 más materiales —son dos—, la placa 7k más todo lo demás. Créeme que entre materiales, mano de obra y viajes se ha ido 60 y cuidado”, explicó.
El video, ambientado con la canción "Gracias por tanto", de Leoni Torres, acumula miles de visualizaciones y decenas de mensajes de apoyo. “Montón de bendiciones, qué linda casa”, le comentó una seguidora. “Regresar a la tierrita no es retroceder ni fracasar, es una decisión consciente”, escribió otra, en uno de los mensajes más compartidos del post.
Pero no todos estuvieron de acuerdo. Algunos usuarios criticaron su decisión de invertir tanto dinero en un país en crisis y bajo un régimen autoritario. “En Cuba no vale la pena tener nada hasta que no se caiga el gobierno”, opinó uno. Otro fue más tajante: “Con 60.000 dólares me compro una casa en España y me sobra”.
Adianet, sin embargo, respondió con calma a las críticas. “Cada cual invierte su dinero donde sea feliz y punto”, escribió, dejando claro que no se arrepiente. Su respuesta generó empatía entre otros cubanos en el exterior. “Somos cubanos, y el día que nos echen de aquí, tendremos que volver. Las que somos madres sabemos que un día regresaremos por los pedazos de nuestras vidas que dejamos atrás”, reflexionó una usuaria.
Preguntas frecuentes sobre la inversión de cubanos en viviendas en Cuba desde el exterior
¿Cuánto cuesta construir o remodelar una casa en Cuba?
El costo de construir o remodelar una casa en Cuba puede variar significativamente. En el caso de Adianet, ella compró una propiedad por 11,000 dólares y ha invertido más de 60,000 dólares en su reconstrucción. Los costos incluyen materiales, mano de obra y viajes, siendo cada muro estimado en 3,500 dólares y la placa en 7,000 dólares, entre otros gastos.
¿Es seguro invertir en una propiedad en Cuba?
Invertir en una propiedad en Cuba conlleva ciertos riesgos debido al régimen autoritario y la situación económica del país. Existen preocupaciones sobre la seguridad de la propiedad privada, ya que el Estado podría declarar una casa ilegal o apropiarse de ella. Esto ha sido motivo de críticas y advertencias entre quienes consideran que las inversiones no están completamente protegidas.
¿Por qué algunos cubanos en el exterior deciden invertir en viviendas en Cuba?
A pesar de los riesgos, muchos cubanos en el exterior deciden invertir en viviendas en Cuba para mantener un vínculo emocional y familiar con su país de origen. La propiedad en la isla es vista como un refugio y una conexión con sus raíces, además de ser una inversión personal significativa para quienes sueñan con regresar algún día.
¿Cómo afecta el contexto político y económico de Cuba a las inversiones inmobiliarias?
El contexto político y económico de Cuba, caracterizado por un régimen autoritario y una crisis económica, hace que las inversiones inmobiliarias sean inciertas y riesgosas. El déficit habitacional y la falta de materiales de construcción complican aún más la situación. Esto genera inseguridad sobre la estabilidad a largo plazo de las inversiones en la isla.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.