Crisis de turismo en Cuba, pero insisten en Feria con trenes eléctricos incluidos

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El régimen cubano celebrará la 43ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FITCuba 2026) del 7 al 9 de mayo, en un formato híbrido que combina jornadas virtuales y un día presencial en Varadero, mientras el sector acumula el peor desplome de visitantes desde 2002.

Lessner Gómez, director de Mercadotecnia del Ministerio de Turismo, confirmó el nuevo formato en una entrevista con Travel Trade Caribbean y fue enfático: "Vamos a demostrar al mundo que el turismo no está muerto, que Cuba sigue viva".

Las jornadas del 7 y 8 de mayo serán completamente virtuales a través de la plataforma www.fitcuba.net, mientras que el domingo 9 habrá un día presencial abierto al público en el Parque Josone de Varadero.

Entre las novedades que el régimen presentará en la feria figuran excursiones en bicicleta, observación de aves, catamaranes con vela, tours de bares en Varadero y trenes eléctricos en La Habana —vehículos panorámicos con carga solar operados por Ecotur y Cubatram, accesibles también para personas con movilidad reducida.

Gómez atribuyó el cambio de formato al impacto del embargo estadounidense sobre el sector energético, que afectó directamente a las aerolíneas, aunque añadió: "No hemos renunciado a nuevos productos", lo cual hace preguntarse de qué habla el funcionario cuando el sector está en caída libre desde hace varios años.

La plataforma virtual, diseñada por la empresa estatal Desoft, funcionará como un recinto ferial con puestos interactivos, conversación en vivo, descarga de documentos y programación continua de música, clases de baile y demostraciones de coctelería.

El acceso como visitante es gratuito con registro previo, lo que el régimen presenta como una ventaja para ampliar la participación.

El funcionario también anunció una política de atención priorizada al cubano residente en el exterior, con facilidades en reservas, renta de autos y compras para sus familias en la isla.

El optimismo oficial contrasta con una realidad devastadora: Cuba cerró 2025 con apenas 1,81 millones de turistas internacionales, el peor registro desde 2002, una caída del 17,8% respecto a 2024 y un desplome del 62% frente al récord de 4,7 millones de visitantes en 2018.

La ocupación hotelera cayó al 18,9% en 2025, y los ingresos turísticos bajaron un 9,3%.

En febrero de 2026, el desplome se agudizó: los visitantes internacionales cayeron un 30%, con Estados Unidos retrocediendo un 53,8% y Canadá un 28,4%.

La escasez de combustible Jet A1 en los principales aeropuertos cubanos provocó más de 1,700 vuelos cancelados, la repatriación de 27,900 turistas canadienses y 4,300 rusos, y la suspensión de operaciones de Air Transat hasta octubre de 2026 y de Air Canada hasta el 1 de noviembre.

Hoteles como el Meliá Buenavista en Cayo Santa María, el Valentín Perla Blanca y el Sol Cayo Santa María cerraron temporalmente por la crisis.

Gómez reconoció la importancia del mercado canadiense, que aportó 754,010 visitantes en 2025 frente a 860,877 en 2024: "Canadá sigue siendo nuestro mercado más fiel. Muchos están buscando terceras vías para llegar porque Cuba es su segundo hogar".

Mientras el régimen organiza ferias con trenes eléctricos como atractivo, el economista Pedro Monreal resumió la situación con una frase: "El turismo cubano no logra levantar cabeza".