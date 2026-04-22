Crisis de turismo en Cuba, pero insisten en Feria con trenes eléctricos incluidos

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El régimen cubano celebrará la 43ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FITCuba 2026) del 7 al 9 de mayo, en un formato híbrido que combina jornadas virtuales y un día presencial en Varadero, mientras el sector acumula el peor desplome de visitantes desde 2002.
Lessner Gómez, director de Mercadotecnia del Ministerio de Turismo, confirmó el nuevo formato en una entrevista con Travel Trade Caribbean y fue enfático: "Vamos a demostrar al mundo que el turismo no está muerto, que Cuba sigue viva".
Las jornadas del 7 y 8 de mayo serán completamente virtuales a través de la plataforma www.fitcuba.net, mientras que el domingo 9 habrá un día presencial abierto al público en el Parque Josone de Varadero.
Entre las novedades que el régimen presentará en la feria figuran excursiones en bicicleta, observación de aves, catamaranes con vela, tours de bares en Varadero y trenes eléctricos en La Habana —vehículos panorámicos con carga solar operados por Ecotur y Cubatram, accesibles también para personas con movilidad reducida.
Gómez atribuyó el cambio de formato al impacto del embargo estadounidense sobre el sector energético, que afectó directamente a las aerolíneas, aunque añadió: "No hemos renunciado a nuevos productos", lo cual hace preguntarse de qué habla el funcionario cuando el sector está en caída libre desde hace varios años.
La plataforma virtual, diseñada por la empresa estatal Desoft, funcionará como un recinto ferial con puestos interactivos, conversación en vivo, descarga de documentos y programación continua de música, clases de baile y demostraciones de coctelería.
El acceso como visitante es gratuito con registro previo, lo que el régimen presenta como una ventaja para ampliar la participación.
El funcionario también anunció una política de atención priorizada al cubano residente en el exterior, con facilidades en reservas, renta de autos y compras para sus familias en la isla.
El optimismo oficial contrasta con una realidad devastadora: Cuba cerró 2025 con apenas 1,81 millones de turistas internacionales, el peor registro desde 2002, una caída del 17,8% respecto a 2024 y un desplome del 62% frente al récord de 4,7 millones de visitantes en 2018.
La ocupación hotelera cayó al 18,9% en 2025, y los ingresos turísticos bajaron un 9,3%.
En febrero de 2026, el desplome se agudizó: los visitantes internacionales cayeron un 30%, con Estados Unidos retrocediendo un 53,8% y Canadá un 28,4%.
La escasez de combustible Jet A1 en los principales aeropuertos cubanos provocó más de 1,700 vuelos cancelados, la repatriación de 27,900 turistas canadienses y 4,300 rusos, y la suspensión de operaciones de Air Transat hasta octubre de 2026 y de Air Canada hasta el 1 de noviembre.
Hoteles como el Meliá Buenavista en Cayo Santa María, el Valentín Perla Blanca y el Sol Cayo Santa María cerraron temporalmente por la crisis.
Gómez reconoció la importancia del mercado canadiense, que aportó 754,010 visitantes en 2025 frente a 860,877 en 2024: "Canadá sigue siendo nuestro mercado más fiel. Muchos están buscando terceras vías para llegar porque Cuba es su segundo hogar".
Mientras el régimen organiza ferias con trenes eléctricos como atractivo, el economista Pedro Monreal resumió la situación con una frase: "El turismo cubano no logra levantar cabeza".
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis del Turismo en Cuba y FITCuba 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo se celebrará FITCuba 2026 en medio de la crisis turística en Cuba?
FITCuba 2026 se llevará a cabo en un formato híbrido, con jornadas virtuales los días 7 y 8 de mayo y un evento presencial el 9 de mayo en Varadero. Este formato responde a la crisis energética que afecta al sector turístico en la isla, agravada por el embargo estadounidense y la escasez de combustible.
¿Qué novedades se presentarán en FITCuba 2026 para atraer turistas?
Entre las novedades que se presentarán en FITCuba 2026 se incluyen excursiones en bicicleta, observación de aves, catamaranes con vela y trenes eléctricos en La Habana. Estos vehículos panorámicos operados por Ecotur y Cubatram son parte del intento del régimen para innovar en el sector turístico a pesar de la crisis actual.
¿Cuál es la situación actual del turismo en Cuba?
El turismo en Cuba enfrenta una situación crítica, con una caída del 62% de visitantes desde 2018 y una ocupación hotelera que se desplomó al 18,9% en 2025. La crisis se ha agudizado en 2026 debido a la escasez de combustible, provocando la cancelación de vuelos y el cierre temporal de hoteles.
¿Cómo ha impactado la crisis energética en el turismo de Cuba?
La crisis energética ha tenido un impacto devastador en el turismo cubano, resultando en la cancelación de más de 1,700 vuelos y el cierre de múltiples hoteles. Esta situación ha obligado al régimen a reubicar turistas y "compactar" el sector para reducir el consumo energético.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.