Así luce este hotel vacío en Cayo Santa María: "Qué tristeza"

Un video publicado este martes en TikTok muestra el interior del hotel Valentín Perla Blanca, en Cayo Santa María, completamente vacío cerrado, con sus enormes piscinas intactas pero sin un solo huésped a la vista.

El autor del video, que se infiltró en las instalaciones custodiadas por un solo vigilante que vive en el lugar, recorrió el lobby, las tres piscinas y las áreas de bungalós del resort, descrito como de construcción española y con aproximadamente 1,500 habitaciones.

"El Valentín Perla Blanca es una lástima, un hotel que tiene mil quinientas habitaciones, como muchos hoteles que están en Cayo Santa María cerrados", señala el autor del recorrido, en un testimonio que refleja el colapso del sector turístico cubano, que en los últimos meses ha venido dejando cesantes a unos 7,000 trabajadores del turismo.

El cierre masivo de instalaciones hoteleras en Cuba responde, en parte, a la escasez total de combustible de aviación que el propio gobierno cubano admitió, lo que ha paralizado vuelos y dejado sin turistas a numerosos destinos de la isla.

Cadenas como Meliá, NH e Iberostar también cerraron instalaciones en distintos puntos del país, en un proceso que ha afectado tanto a resorts de playa como a hoteles urbanos.

El panorama resulta especialmente llamativo si se considera que Cuba invirtió 24,200 millones de dólares en hotelería entre 2021 y 2023, una apuesta millonaria que no logró revertir la caída sostenida del sector. Según datos recientes, la tasa de ocupación hotelera no superó el 21,5% en 2025, una cifra que evidencia la profundidad de la crisis.