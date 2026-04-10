Cubano deportado de Estados Unidos al Reino de Esuatini: "Nos vendieron como mercancía"

Un cubano deportado desde Estados Unidos al Reino de Esuatini, pequeña monarquía en el sur de África, denunció que él y otros migrantes fueron trasladados a un país africano sin su consentimiento, sin abogado y sin cargos formales pendientes.

En el video, publicado por el perfil de Instagram de Raúl Hernández (@dadecountyraul), el deportado afirma haber cumplido ya su condena penal en Estados Unidos y cuestiona la legalidad de su situación actual.

"Nos vendieron como una mercancía. Nos tienen presos indefinidamente. Nos quieren obligar a coger un asilo aquí y nosotros no somos africanos, ni hablamos el idioma este de ellos, el idioma ese de tribu, ni nada de eso. Y aparte, ni abogado, nada", declaró.

El hombre reconoció su pasado delictivo, pero insistió en que ya saldó su deuda con la justicia. "Esto es criminal. Yo soy exconvicto, yo pagué mi error. Eso es lo que yo quiero dejar claro", dijo.

También cuestionó la legalidad de su traslado forzado: "No hay una ley en el mundo que te diga que tú puedes tener una persona presa indefinidamente, sin delito y sin nada. Tú sabes bien que moverte de un lado a otro sin tu consentimiento se llama secuestro. Eso no tiene otra cosa", expresó.

El caso se enmarca en la política migratoria de la administración Trump, que ante la negativa del régimen cubano de recibir a sus nacionales con antecedentes penales graves —a quienes califica de alta peligrosidad— ha recurrido a deportarlos a terceros países.

En mayo de 2025, Washington firmó un acuerdo con Esuatini por el que ese país acepta recibir hasta 160 deportados de naciones que rechazan a sus propios ciudadanos, a cambio de 5,1 millones de dólares en asistencia financiera.

Los deportados son recluidos en el Centro Correccional de Máxima Seguridad de Matsapha, que opera al 171% de su capacidad y tiene un historial documentado de abusos según el propio Departamento de Estado estadounidense.

No es el primer cubano en esta situación. Roberto Mosquera del Peral, de 58 años, fue deportado a Esuatini el 14 de julio de 2025 e inició una huelga de hambre en octubre de ese año por falta de cargos formales y acceso a defensa legal.

Juan Carlos Font Agüero, de 59 años, fue deportado el primero de noviembre de 2025 con los ojos vendados; su familia reporta que está enfermo en prisión.

Entre los comentarios al video, varios usuarios señalaron la responsabilidad del régimen cubano en esta cadena de deportaciones.

"Deberían reclamarle al gobierno de Cuba, que es quien no los acepta en su país", escribió un internauta. Otro apuntó: "Es un abuso de derechos humanos. Si pagaron su condena por el crimen que hayan cometido, ya pagaron. No es para que lo tengan preso".

Human Rights Watch y una coalición de organizaciones no gubernamentales han impugnado judicialmente el acuerdo entre Estados Unidos y Esuatini, argumentando que viola el derecho internacional y las propias leyes del país africano, y que expone a los deportados a detención arbitraria, maltrato y devolución forzada.