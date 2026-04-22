Seguros de salud suben 22%, luz y gas 13%: la inflación golpea múltiples sectores bajo la segunda gestión de Trump

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Cifras oficiales confirman que durante la segunda gestión de Donald Trump los seguros de salud aumentaron un 22% en promedio, mientras que la luz y el gas subieron un 13% dependiendo del estado, según un reporte de Telemundo publicado este martes.

Estos incrementos se suman al encarecimiento de la gasolina, los alimentos y otros bienes esenciales, configurando un panorama de presión inflacionaria generalizada que contradice las promesas de campaña de Trump de reducir drásticamente el costo de vida para los estadounidenses.

En materia energética, el precio promedio residencial de la electricidad pasó de 15.92 centavos por kilovatio-hora en enero de 2025 a 18.05 centavos en abril de 2026.

El gas natural subió 9.8% solo en 2025, más del doble de la tasa de inflación general de ese año, según datos de Groundwork Collaborative.

La gasolina alcanzó un promedio nacional de $4.05 por galón en abril de 2026, frente a $3.16 un año antes, impulsada en parte por el conflicto militar con Irán iniciado el 28 de febrero de 2026, que llevó el barril de Brent por encima de los $102.

En zonas como Miami Beach, el galón llegó a $5.39, mientras que el aceite de calefacción doméstica subió 41%, de $3.94 por galón al inicio del mandato a $5.57 en abril de 2026.

En cuanto a los seguros de salud, los planes Silver del mercado individual del ACA subieron un 21% en promedio a nivel nacional en 2026, alcanzando $752 mensuales, según datos del Health System Tracker.

Un factor clave fue la expiración de los créditos fiscales mejorados del ACA a finales de 2025, aunque la Cámara de Representantes aprobó el 12 de enero de 2026 su extensión por tres años, lo que evitó aumentos aún mayores.

Según la organización KFF, el 63% de los inscritos en el Marketplace reportaron primas más altas en 2026, y el 80% notó mayores costos en primas, deducibles o copagos.

La inflación general en Estados Unidos alcanzó el 3.3% interanual en marzo de 2026, su nivel más alto en dos años, frente al 2.4% de febrero, con la energía subiendo un 12.5% anual como principal impulsor, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

En el rubro de alimentos, la carne de vacuno subió casi 15% y el café más de 20% en noviembre de 2025, según datos del índice de precios al consumidor.

Los aranceles implementados por la administración Trump han generado presiones inflacionarias adicionales, y economistas de Goldman Sachs anticipan que estos costos se trasladarán plenamente a los consumidores durante 2026.

Trump aseguró en diciembre de 2025 que su gobierno había "frenado la inflación en seco" y la había "reducido a un nivel muy bueno"; pero no ha mostrado resultados concretos que confirmen sus anuncios.