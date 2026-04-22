¡Miami no se calla! Nueva movilización masiva por la libertad de Cuba

El exilio cubano convocó una nueva manifestación masiva para este domingo 26 de abril, de 05:00 pm a 08:00 pm, en el FPL Solar Amphitheater del Bayfront Park de Miami, bajo el nombre "Free Cuba Rally".

El evento fue anunciado el pasado 1 de abril durante un acto de oración y unidad celebrado en la alcaldía de Miami, convocado por Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, con la participación de líderes políticos locales y representantes de organizaciones del exilio.

"Estamos anunciando un evento masivo en apoyo a la libertad de Cuba para un cambio real. Cambio real significa un gobierno provisional, la salida de los Castro y del Partido Comunista del poder, y que todas las libertades sean devueltas al pueblo cubano.", señaló Gutiérrez Boronat.

El comisionado del Distrito 3 de Miami, Rolando Escalona, expresó que "la ciudad de Miami es la cuna del exilio. Se entendía que esto iba a ser por un corto período de tiempo. Han pasado 67 años y la dictadura sigue ahí. No puede haber libertad con condiciones y no puede haber negociaciones con la dictadura que tenemos ahora mismo."

El rally del 26 de abril es la segunda gran movilización del exilio en el sur de Florida en menos de un mes. La primera tuvo lugar el 24 de marzo en el Milander Park de Hialeah, donde participaron figuras como José Daniel Ferrer, Rosa María Payá y el propio Gutiérrez Boronat, junto a artistas como Yotuel, Jacob Forever y Lena Burke.

Estas movilizaciones se producen mientras Cuba atraviesa una de sus peores crisis en décadas: apagones de hasta 30 horas diarias, escasez extrema de alimentos y medicamentos, y un récord histórico de 953 protestas registradas en enero según el Observatorio Cubano de Conflictos.

El número de presos políticos en la isla supera los 1,200 según la organización Prisoners Defenders, con arrestos mensuales que escalaron de 15 en 2025 a 45 en marzo de 2026.

Las demandas del exilio son concretas: transición democrática con elecciones libres supervisadas internacionalmente, liberación inmediata de todos los presos políticos y respeto a las libertades de expresión, asociación y prensa.

La entrada al evento es gratuita y abierta al público, con oraciones desde las cuatro de la tarde. La Asamblea de la Resistencia Cubana lo describe como "un acto de lucha, oración y cultura por un cambio real en Cuba".