Denuncian emboscadas de ICE en citas de rutina: familia hondureña deportada en menos de 72 horas

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Una familia hondureña residente en Durham, Carolina del Norte, fue detenida y deportada en menos de 72 horas después de acudir este lunes a una cita rutinaria de control migratorio en Charlotte, en lo que activistas denuncian como una emboscada organizada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Nelson Ramón Espinoza Sierra, Dacia Mariela Pacheco Galindo y sus dos hijos —Génesis Elizabeth, de 11 años, y Denis Daniel, de seis— habían ingresado a Estados Unidos en 2021, solicitado asilo en 2022 y cumplido con sus citas de control de forma regular durante cuatro años, según la organización Siembra NC, informó un reporte de Telemundo 51.

La tía de los niños, Lilian, esperó afuera de la oficina de inmigración en Charlotte durante 90 minutos antes de recibir una llamada de un agente federal que confirmó la detención.

La familia fue deportada a Honduras este miércoles, transportada en una camioneta con vidrios polarizados sin poder despedirse de su familiar.

Andreina Malki, gerente de defensa de Siembra NC, denunció que la familia fue atraída a la oficina de check-in bajo un falso pretexto de seguridad y fueron arrancados de sus vidas, de su escuela, y deportados en aproximadamente 48 horas.

Activistas señalan además que el matrimonio no tuvo acceso a un abogado en ningún momento del proceso de detención y deportación.

Los dos hijos de la familia eran estudiantes de la Burton Elementary Magnet School de Durham, y la presidenta de la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Durham, Bettina Umstead, abordó el caso en una conferencia de prensa el pasado miércoles.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió que la familia contaba con una orden final de remoción emitida por un juez, por no haberse presentado a una audiencia previa —un evento distinto a la cita del lunes—, y que se siguió el debido proceso.

Siembra NC confirmó al menos 20 detenciones similares de solicitantes de asilo en citas de control en Charlotte, lo que apunta a un patrón sistemático.

La senadora estatal Sophia Chitlik, del Distrito 22 de Carolina del Norte, calificó las deportaciones de arbitrarias y declaró que no permanecerá en silencio mientras niños son secuestrados y deportados sin el debido proceso.

Chitlik anunció que funcionarios electos de Durham acompañarán a las familias a sus futuras citas migratorias: "Actuaremos como testigos y, en la medida de lo posible, documentaremos lo que ocurra y ayudaremos a proporcionar asistencia de respuesta rápida."

El caso se enmarca en un endurecimiento sin precedentes de la política migratoria bajo el segundo mandato de Donald Trump. Según el Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la Universidad de California en Berkeley, las detenciones de migrantes en espacios públicos se multiplicaron por once durante el primer año de esta administración, un incremento superior al 1,000%, mientras que los arrestos de inmigrantes sin antecedentes penales crecieron un 770%.

El gobierno de Trump rechazó esas cifras y sostuvo que el 70% de los arrestos de ICE involucran a inmigrantes con antecedentes penales, añadiendo que "todos los arrestados cometieron un delito federal al entrar al país ilegalmente."