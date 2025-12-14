Díaz-Canel reconoce panorama crítico: PIB decreció 4% y se dispara la inflación

El gobernante Miguel Díaz-Canel admitió el panorama crítico que atraviesa la economía cubana con un decrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del tercer trimestre del 4%.

“Con cierre del tercer trimestre, el PIB decrece en más de un 4 %, la inflación se dispara, la economía está parcialmente paralizada, la generación térmica es crítica, los precios se mantienen altos, se incumplen las entregas de los alimentos normados, y las producciones agropecuarias y de la industria alimentaria no satisfacen las necesidades de la población”, admitió este sábado durante el discurso de clausura del XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

El gobernante pintó este panorama “al terminar otro duro año”, del que culpó sobre todo, como es habitual en la retórica del régimen, al embargo estadounidense y el exilio cubanoamericano.

“A todo ello hay que agregar las costosas pérdidas provocadas por el devastador paso del huracán Melissa”, se quejó.

Díaz-Canel luego pintó otro panorama lejos de la realidad cubana, con supuesta “participación popular”, apoyo a su gobierno y marcado por el prestigio de los “dirigentes y cuadros para abordar ante la población los principales problemas”.

“Hay pobreza en Cuba, dicen todos los días los medios creados por los mismos que aplauden el bloqueo y las medidas de asfixia. Sí, hay una enorme carencia material en Cuba, generada por la política genocida que paga generosamente a los que celebran esa pobreza. Nadie puede estar conforme con eso y trabajaremos sin descanso por la prosperidad que este pueblo merece”, aseguró en la misma línea.

El también cabeza del PCC destacó el enésimo proyecto para “corregir distorsiones y reimpulsar la economía no es un eslogan, es una batalla concreta por la estabilidad de la vida cotidiana, porque el salario alcance, porque no falte el alimento en la mesa, porque se acaben los apagones, porque se reanime el transporte, porque la escuela, el hospital y los servicios básicos funcionen con la calidad que merecemos”.

“Hemos debatido con crudeza, sin triunfalismos, y hemos defendido una agenda económica que va a la raíz de los problemas y compromete a cada organismo, a cada territorio y a cada cuadro”, aseguró, pese a lo desastrosa política económica de su gobierno en los últimos años.

Discurso vacío y crisis

En medio de una crisis nacional sin precedentes —apagones, inflación desbocada, represión, desabastecimiento crónico y un éxodo que vacía el país—, la cúpula del poder repitió el viejo guion de la llamada “revolución”: resistir, culpar al enemigo, defender la unidad y prometer rectificaciones que nunca llegan.

Mientras los cubanos intentan sobrevivir a una realidad cada día más precaria, sus dirigentes se aferran a un discurso que ya no describe el país, sino que lo disfraza.

Los plenarios del PCC se han convertido en ceremonias de reafirmación ideológica más que en espacios de política real. Y cada nuevo encuentro confirma lo mismo: que el poder del régimen no sabe convivir con la realidad y los hechos, y se refugia en la retórica vacía y mendaz de una supuesta “batalla de ideas”, en la que sólo los “herederos” y artífices de la “continuidad” tienen la palabra.

Díaz-Canel, en su doble condición de gobernante y primer secretario del PCC, volvió a insistir en que “la unidad es la garantía de que Cuba seguirá siendo libre, independiente y soberana”, según reseñó el sitio web de la Presidencia.