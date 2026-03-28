Díaz-Canel pide garantizar materiales para cocinar "desde el carbón hasta la leña" en plena crisis energética

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El gobernante Miguel Díaz-Canel recalcó este viernes la necesidad de garantizar en La Habana los materiales para la cocción de alimentos desde carbón vegetal hasta leña, una declaración que evidencia el colapso del sistema energético y de suministro de gas doméstico en Cuba.

La frase fue pronunciada durante el onceno Día Nacional de la Defensa de 2026, en el que el presidente del Consejo de Defensa Nacional participó en un ejercicio de defensa territorial en la Zona de Defensa Antonio Guiteras, del municipio Habana del Este.

Díaz-Canel estuvo acompañado por los generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, respectivamente.

Al abordar los planes agrícolas en Habana del Este —el municipio más extenso de la provincia—, el mandatario recalcó la necesidad de aprovechar todas las potencialidades, desde la producción de alimentos hasta la garantía de materiales para la cocción, según publicó el sitio oficial de la Presidencia cubana.

En mayo de 2025, Díaz-Canel utilizó exactamente la misma formulación durante una visita a los municipios villaclareños de Manicaragua y Cifuentes, lo que revela que el mensaje se ha convertido en una consigna recurrente del régimen ante la crisis de combustibles para cocinar.

Que el propio jefe de Estado mencione el carbón y la leña como materiales a "garantizar" implica que el gobierno planifica la subsistencia de la población con métodos de cocción propios de otra era, ante la imposibilidad de usar cocinas eléctricas o de gas.

Cuba atraviesa en 2026 su peor crisis energética en décadas, con un déficit de generación eléctrica que ronda los 2,040 megavatios frente a una demanda de 3,000 megavatios.

La situación se agravó desde enero de 2026 cuando cesó el suministro de entre 26,000 y 35,000 barriles diarios de petróleo venezolano, tras la captura de Nicolás Maduro.

El 19 de marzo se registró un corte nacional que duró 29 horas y media —el sexto en 18 meses—, y el 22 de marzo se produjo un cuarto apagón total del Sistema Eléctrico Nacional en cuatro meses.

En ese contexto, el presidente del Consejo de Defensa Municipal de Habana del Este, Maikel Pérez Valdés, reconoció que el abasto de agua es la principal problemática del municipio, cuyo servicio está "muy disminuido" por el impacto de la crisis energética.

Pérez Valdés informó que el municipio implementa un programa para energizar bombas impulsoras con paneles solares fotovoltaicos, con el objetivo de alcanzar, según sus palabras, "soberanía en el bombeo de agua que nos llega desde las grandes conductoras".