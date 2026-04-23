Gerardo Hernández tiene nuevo vicecoordinador de los CDR

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El dirigente comunista Yosveny Verdeal Castellanos fue promovido al cargo de vicecoordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) durante el VI Pleno de la organización, celebrado el pasado martes mediante videoconferencia.
De acuerdo con la Agencia Cubana de Noticias, el nombramiento fue propuesto por el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y aprobado por el Secretariado Ejecutivo Nacional de los CDR.
El pleno estuvo presidido por Gerardo Hernández Nordelo, coordinador Nacional de los CDR, y Marydé Fernández López, jefa de la Oficina de Atención a la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masas, ambos integrantes del Comité Central del PCC.
Verdeal Castellanos es natural de Jovellanos, Matanzas, donde ocupó diversos cargos de dirección antes de incorporarse al aparato central del PCC, donde se desempeñaba como funcionario con amplia trayectoria en el trabajo partidista.
En el mismo pleno se aprobó la salida de Julia Ileana Durruthy Molina del cargo de vicecoordinadora Nacional, en lo que el régimen denominó "proceso natural de renovación".
Durruthy Molina dedicó 33 años al trabajo en los CDR, doce de ellos como miembro del Secretariado Nacional. Los participantes en el pleno reconocieron su labor en las diferentes etapas de la organización y destacaron su aporte a la consolidación de los CDR.
Hernández Nordelo, quien encabeza los CDR desde septiembre de 2020, es conocido por el régimen como uno de los llamados "Cinco Héroes".
Fue jefe de la Red Avispa, red de espionaje cubana en Estados Unidos, y fue condenado en 2001 a dos cadenas perpetuas por conspiración para espionaje y por su vinculación al derribo de avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de cuatro pilotos cubanoamericanos.
Fue liberado el 17 de diciembre de 2014 en el marco del acuerdo de deshielo entre Barack Obama y Raúl Castro, y desde entonces escaló posiciones en la nomenclatura del régimen: asumió como vicecoordinador de los CDR en abril de 2020, como coordinador nacional en septiembre de ese año y fue promovido al Consejo de Estado en diciembre de 2020.
Tras conocerse el nombramiento de Verdeal, Hernández publicó en su perfil de Facebook una tarjeta institucional con la imagen del nuevo vicecoordinador y el mensaje: "¡Felicidades y muchos éxitos! #Cuba #CDRCuba #CubaNoSeRinde".
Los CDR, creados en 1960 por Fidel Castro, son la mayor organización de masas de Cuba y han funcionado históricamente como mecanismo de vigilancia vecinal y control social en los barrios del país.
Preguntas frecuentes sobre los Comités de Defensa de la Revolución en Cuba y Gerardo Hernández
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Gerardo Hernández Nordelo y cuál es su papel en los CDR?
Gerardo Hernández Nordelo es el coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en Cuba. Es conocido por su pasado como exespía y uno de los "Cinco Héroes" del régimen cubano, condenados en Estados Unidos por espionaje. Desde su liberación en 2014, ha escalado en la jerarquía del régimen, ocupando importantes cargos en los CDR, una organización fundada en 1960 que actúa como mecanismo de vigilancia y control social en Cuba.
¿Cuál es la relevancia de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en Cuba?
Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) son la mayor organización de masas de Cuba, creada por Fidel Castro en 1960. Históricamente, han funcionado como un mecanismo de vigilancia vecinal y control social en los barrios del país. A través de los CDR, el régimen cubano mantiene un estrecho control sobre la población, promoviendo actividades de vigilancia y organización comunitaria alineadas con los intereses del Estado.
¿Qué críticas enfrenta Gerardo Hernández en las redes sociales?
Gerardo Hernández enfrenta fuertes críticas en redes sociales por su postura y acciones como coordinador de los CDR. Muchos usuarios lo acusan de manipular temas como las remesas y de vivir cómodamente mientras el pueblo cubano sufre bajo el régimen. También recibe reproches por su pasado como espía y por su participación en actividades de propaganda del régimen, lo que ha generado un creciente descontento entre los cubanos.
¿Quién es Yosveny Verdeal Castellanos y cuál es su nuevo cargo?
Yosveny Verdeal Castellanos ha sido promovido al cargo de vicecoordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en Cuba. Fue propuesto por el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y aprobado por el Secretariado Ejecutivo Nacional de los CDR. Antes de su nombramiento, Verdeal Castellanos ocupó diversos cargos en Matanzas y en el aparato central del PCC.
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