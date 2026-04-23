Diplomático cubano se atreve a hablar de derecho al desarrollo en la ONU

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El embajador Ernesto Soberón Guzmán, representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, intervino el martes en el debate general de la 13ª sesión del Mecanismo de Expertos sobre el Derecho al Desarrollo, celebrada en Nueva York, para defender ese derecho humano y denunciar el embargo estadounidense, mientras la isla atraviesa una de las peores crisis humanitarias de su historia reciente.

De acuerdo con el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla (CubaMinrex), la sesión, que se extendió del martes al jueves de esta semana, coincide con el 40º aniversario de la Declaración de la ONU sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada en 1986 con 146 votos a favor y solo uno en contra: el de Estados Unidos.

Soberón afirmó ante el foro que "el actual orden económico internacional constituye un obstáculo estructural para la realización del derecho al desarrollo y compromete el cumplimiento de la Agenda 2030".

El diplomático abogó por transformar la arquitectura financiera internacional, garantizar la participación efectiva de los países en desarrollo y asegurar un acceso equitativo al financiamiento.

Cuba llamó también a fortalecer la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular, y a cumplir los compromisos de Asistencia Oficial al Desarrollo.

Soberón denunció la escalada de medidas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, incluyendo el recrudecimiento del embargo económico, comercial y financiero, y el cerco a los suministros de combustible, señalando que estas medidas afectan directamente la economía nacional y el bienestar de la población, con impacto desproporcionado en los sectores más vulnerables.

La intervención resulta llamativa dado el contexto interno de la isla: la propia ONU calificó oficialmente la situación en Cuba como emergencia humanitaria en abril de 2026, con más de 96,000 cirugías aplazadas, un millón de personas dependientes de camiones cisterna para acceder al agua potable y casi medio millón de niños con jornadas escolares reducidas por la crisis energética.

Los apagones en Cuba alcanzan hasta 30 horas diarias en algunas zonas, y el déficit eléctrico llegó a 1,945 megavatios el 1 de abril, el máximo registrado en lo que va del año.

Mientras el régimen atribuye toda la crisis al embargo estadounidense, analistas y organismos internacionales señalan también el deterioro estructural del modelo económico cubano y décadas de desinversión en infraestructura como causas fundamentales del colapso.

La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 29 de enero de 2026 declaró a Cuba "amenaza extraordinaria e inusual" e impuso aranceles a países que exporten petróleo a la isla, agravando el ya crítico déficit energético.

No es la primera vez que Soberón adopta un tono desafiante en foros internacionales: en febrero pasado afirmó que Cuba está preparada para un bloqueo total.