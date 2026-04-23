Presa política Lizandra Góngora se declara en huelga de hambre y sed

Vídeos relacionados:

La presa política cubana Lizandra Góngora se declaró en huelga de hambre y sed este miércoles desde la cárcel Los Colonos, en la Isla de la Juventud, según denunció el activista cubano y primo de la opositora, Ariel Góngora, en un video en vivo publicado en Facebook.

La decisión fue motivada directamente por las declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien el 9 de abril negó en una entrevista con NBC News la existencia de presos políticos en Cuba, afirmando que esas personas estaban encarceladas por vandalismo y delitos contra la constitución cubana.

"Ella se va a plantar para hacerle saber al puesto a dedo a Díaz-Canel que sí son presos políticos y que a ella hay que respetar su cárcel, su prisión política", explicó Ariel Góngora durante la transmisión en vivo.

Según su allegado, la huelga de hambre y sed es el último recurso que le queda para ser escuchada y para que la dejen de reprimir, tras la acumulación de represalias del régimen: la negativa a otorgarle el régimen de mínima severidad que legalmente le correspondía desde el 10 de octubre del año pasado, el alejamiento forzado de su familia y las torturas psicológicas.

Captura de Facebook

Góngora lleva aproximadamente cuatro meses sin poder ver a sus cinco hijos menores de edad, quienes residen en La Habana.

Ariel Góngora señaló que cada vez que Lizandra acumula tres o cuatro meses sin contacto con sus hijos, su estado psicológico se deteriora gravemente.

"Ella prefiere morir con la frente en alto, que no arrodillada; lo único que menciona siempre es a sus hijos", dijo.

La situación de salud de Góngora es delicada. Fue diagnosticada en marzo de 2023 con un fibroma uterino de cinco centímetros que le causa hemorragias, y las autoridades penitenciarias le han negado la operación alegando falta de especialistas en la Isla de la Juventud.

Familiares y activistas del exilio le han enviado medicamentos y vitaminas para suplir la ausencia de atención médica oficial.

"Ella entró no está bien de salud, tiene el fibroma, tiene sicklemia, pero se ha atendido gracias a muchos hermanos que han colaborado con sus medicamentos", reconoció Ariel Góngora.

No es la primera vez que Góngora recurre a esta medida extrema. Ya lo hizo en septiembre de 2022 en la prisión El Guatao, junto a otras presas políticas, y en aquella ocasión salió con secuelas graves y pérdida severa de peso.

Fue condenada en 2022 a 14 años de prisión, la pena más severa impuesta a una mujer por las protestas del 11 de julio de 2021, por participar en las manifestaciones de Güira de Melena, Artemisa.

Ariel Góngora responsabilizó directamente al régimen por lo que pueda ocurrirle: "De ahora por delante, lo que suceda con ella, ustedes son los responsables. La dictadura castrista, ustedes son los responsables".

Góngora no es la única presa política en huelga. El preso político del 11J Ángel Jesús Véliz Marcano lleva ocho días en huelga de hambre en la prisión de Kilo 9, en Camagüey, según denunció su madre, Ailex Marcano. También afirmó que no ha tenido información sobre su estado de salud.

"Libertad para todos los presos políticos, libertad para Cuba, y prohibido olvidar y prohibido rendirse. Esto es hasta que sean libres", cerró Ariel Góngora su transmisión.