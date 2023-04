Trasladan a prisionera del 11J Lizandra Góngora a cárcel de Isla de la Juventud

Lizandra Góngora Foto © Redes sociales

La presa política Lizandra Góngora fue trasladada a una cárcel de Isla de la Juventud a 160 kilómetros de su hogar, informó la organización Cubalex.

Góngora permanecía hasta el momento cumpliendo una sentencia de 14 años de cárcel, en la cárcel de mujeres del Guatao, en la Lisa, La Habana, por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Güira de Melena.

Ahora, la única manera que tendrá su familia de visitarla será mediante barco o avión, concluye la información.

El traslado puede estar relacionado con el activismo que ha mantenido desde prisión, así como por la habituales denuncias de su familia sobre su situación, especialmente de su exesposo, el opositor Ángel Delgado.

En agosto del pasado año, la activista cubana afirmó en un mensaje de audio enviado desde la prisión que la larga condena en su contra demuestra el temor del régimen hacia los opositores en el país.

“Me condenaron a una sentencia de 14 años de privación de libertad y no voy a negar que estoy triste porque extraño a mis mambisitos, pero no me siento vencida y menos derrotada, me siento más fuerte y más lleno de odio contra estos terroristas”, expresó.

Madre de cinco hijos, estuvo en desaparición forzada poco después de su arresto y ha recibido vejaciones y maltratos en prisión.

La Fiscalía Militar de Artemisa, que llevaba el caso de la activista, mantuvo en un limbo legal a Góngora desde su detención en julio de 2021, sin dar a conocer la petición por sus presuntos delitos hasta mediados de marzo de 2022.

Góngora fue acusada de sabotaje, robo con fuerza y desorden público –junto al periodista independiente Jorge Bello Domínguez– como presuntos responsables del ataque a la tienda en dólares La Imprenta, en Güira de Melena, durante las protestas del 11J. Bello Domínguez fue condenado a 15 años de cárcel en el mismo caso.