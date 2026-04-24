Joven con aparentes problemas mentales tendido varias horas en carretera del Morro sin ayuda

Un joven con aparentes problemas de salud mental permaneció tendido durante varias horas en plena carretera del Morro, en Santiago de Cuba, sin que la policía ni los servicios médicos de emergencia se presentaran en el lugar pese a múltiples llamadas de auxilio, según reportó el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada.

Vecinos y transeúntes expresaron alarma por la vida del muchacho ante el constante tránsito de vehículos por esa arteria principal de la ciudad, una de las más transitadas de Santiago de Cuba.

"Desde hace varias horas, un joven con aparentes problemas de salud mental permanece acostado en plena carretera del Morro, generando preocupación entre vecinos y transeúntes que temen por su vida ante el constante tránsito de vehículos por la zona", alertaron quienes presenciaron la situación.

La carretera del Morro ya había sido escenario de tragedias anteriores, como el accidente entre una motocicleta y una motorina en su intersección con Calle 11.

La situación refleja un patrón de abandono institucional que se repite en distintas partes de Cuba. En Camagüey, vecinos de Camagüey denunciaron el abandono total de un paciente en circunstancias igualmente alarmantes, sin que las autoridades respondieran a tiempo.

La crisis en la atención a personas con enfermedades mentales es especialmente grave. Investigaciones recientes documentaron golpes, condiciones infrahumanas y uso de electroshocks en instalaciones psiquiátricas del país, evidenciando el deterioro del sistema de salud mental en Cuba.

La falta de respuesta de los servicios de emergencia tampoco es un hecho aislado. Recientemente se denunció la muerte de un paciente por demora en la llegada de una ambulancia, un caso que generó indignación en redes sociales y evidenció las graves deficiencias del sistema de urgencias médicas.

En la misma Santiago de Cuba, otra familia denunció la desaparición de un adulto mayor en la misma ciudad, sumando otro episodio a la cadena de situaciones de vulnerabilidad sin atención estatal.

Todo esto ocurre en un contexto en el que el propio gobierno cubano admitió el deterioro sanitario en Santiago, aunque sin ofrecer soluciones concretas ante la crisis.