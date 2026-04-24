La UJC lanza mensaje extremo: "Ofrecemos nuestras vidas por la Revolución"

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La Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba (UJC) publicó el jueves una declaración oficial en la que afirma que sus miembros están totalmente dispuestos, sin dudar, a ofrendar hasta sus propias vidas por la Revolución cubana, en respaldo al discurso pronunciado por el gobernante Miguel Díaz-Canel en el acto por el 65 aniversario de la Proclamación del Carácter Socialista de la Revolución y la victoria de Playa Girón.

El documento fue difundido en redes sociales por Meyvis Estévez Echevarría, primera secretaria de la organización, y reproducido íntegramente por la Agencia Cubana de Noticias.

Captura de Facebook/Meyvis Estévez.

La declaración toma como punto de partida una cita de Díaz-Canel y la convierte en compromiso colectivo de la juventud cubana: "Resistir los embates de las invasiones cotidianas es la épica que escribimos hoy, el mejor legado a los caídos (...) ¡Mientras haya una mujer y un hombre dispuestos a dar la vida por la Revolución, estaremos venciendo!"

El texto también denuncia la Orden Ejecutiva firmada por Trump el 29 de enero de 2026, que impuso aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, calificándola de "carácter genocida cualitativamente superior" y comparándola con el Memorándum Mallory de 1960.

"El gobierno estadounidense ilusamente pretende que sea la juventud cubana el instrumento para ejercer su dominación; pero la historia cubana construida desde sus jóvenes y los 64 años de lucha de nuestra organización, demuestran que cometen un error de cálculo evidente, nosotros no seremos sujetos pasivos ante coacciones externas", reza el comunicado.

Captura de Facebook/Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba - UJC.

La declaración se inscribe en una escalada retórica sostenida del régimen en las últimas semanas.

El 12 de abril, Díaz-Canel declaró en entrevista con NBC News que "no tengo miedo. Estoy dispuesto a dar mi vida por la revolución. Si es necesario morir, moriremos, porque como dice nuestro himno nacional: morir por la patria es vivir".

Dos días antes de la declaración de la UJC, el mandatario insistió ante Opera Mundi que "es posible que intenten agredir a Cuba. Nosotros tenemos que prepararnos para que no haya sorpresa ni derrota".

El mensaje de la UJC se enmarca además en la campaña "Mi firma por la Patria", lanzada el 19 de abril en el acto central de Playa Girón en Ciénaga de Zapata, Matanzas, que busca recolectar adhesiones de apoyo al régimen en comunidades, centros laborales y escuelas de todo el país.

Críticos señalan que estas campañas funcionan como mecanismos de coerción, donde la no participación puede implicar señalamientos como "contrarrevolucionario" y sanciones laborales o estudiantiles.

La retórica de "dar la vida por la Revolución" contrasta con la realidad de la propia organización que la proclama. La militancia de la UJC cayó un 32% entre 2007 y 2024, de 609,000 a 415,000 miembros, principalmente por el éxodo masivo de jóvenes cubanos.

Cuba ha perdido más de un millón de habitantes desde 2021, y el 97,61% de los jóvenes de 18 a 30 años desaprueba al gobierno según estudios independientes.