Cubanos entre los acusados por fallido sabotaje vinculado a Rusia en Europa: Comienza juicio en Lituania

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Un tribunal de la ciudad de Šiauliai, en el norte de Lituania, comenzó a juzgar a seis ciudadanos extranjeros acusados de terrorismo por planear un incendio provocado contra equipamiento militar destinado a Ucrania, en una operación que los investigadores atribuyen al servicio de inteligencia militar ruso GRU.

De acuerdo con información de la Lithuanian National Television and Radio (LRT), el juicio se abrió con la lectura de la acusación por parte del fiscal Tomas Uldukis. Ninguno de los seis acusados —ciudadanos de Bielorrusia, Colombia, España, Cuba y Rusia— se declaró culpable, y todos asistieron a la audiencia en persona.

Captura de Facebook/LRT English

Según la acusación, el grupo realizó dos intentos de incendio en septiembre de 2024 contra las instalaciones de TVC Solutions, empresa con sede en Šiauliai que fabrica estaciones móviles de análisis del espectro radioeléctrico para las fuerzas armadas ucranianas.

El equipo objetivo estaba valorado en hasta 1,5 millones de euros y fue atacado las noches del 17 y el 22 de septiembre de 2024.

Durante el primer intento, dos sospechosos llevaron material incendiario al lugar pero huyeron al ver transeúntes. Fueron detenidos ese mismo día en Riga en una operación conjunta lituano-letona y trasladados a Lituania.

En el segundo intento, un ciudadano ruso y uno bielorruso creyeron haber logrado el incendio, pero los investigadores determinaron que no se produjo ningún daño porque los materiales no consiguieron prender fuego al equipo.

Una ciudadana cubana involucrada en el caso —residente en Rusia— llegó al día siguiente, supuestamente para evaluar los daños, y fue arrestada antes de poder abandonar el país.

Las autoridades lituanas buscan además internacionalmente a tres prófugos vinculados al caso: Alexeis Pecora (cubano, nacido en 1991), Oemis Romagoza Durruthy (cubano-ruso, nacido en 1991) y Mayra Eukaris De La Lastra Nistal (cubana-española, nacida en 1965), quienes se cree están en Rusia.

Un intermediario colombiano sospechoso de gestionar las finanzas del grupo fue extraditado desde España en mayo de 2025, mientras que un cuarto sospechoso fue arrestado en Colombia y se encuentra en proceso de extradición.

La Fiscalía General de Lituania señaló que los datos de la investigación preliminar proporcionan motivos razonables para sospechar que el intento de sabotaje en Šiauliai se llevó a cabo por orden y en beneficio del GRU de Rusia, cuyo propósito era intimidar a la sociedad y obstaculizar el apoyo europeo a Ucrania.

Este contexto se enmarca en un escenario más amplio en el que el Parlamento Europeo aprobó una enmienda para revisar y suspender la cooperación privilegiada con países que colaboran con Moscú, y en el que Rusia ha reclutado al menos 20,000 cubanos como mercenarios para combatir en Ucrania.

Según LRT, "la próxima audiencia, prevista para mayo, dará comienzo al interrogatorio de diez testigos. El proceso se está llevando a cabo a puerta cerrada para proteger los secretos oficiales y comerciales, y se prevé que a algunos testigos se les conceda el anonimato".