Parlamento Europeo aprueba enmienda para suspender el acuerdo de cooperación con Cuba

El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una enmienda al informe anual de política exterior que propone revisar y suspender la cooperación privilegiada de la Unión Europea con el régimen cubano, en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC).

La enmienda 82, presentada por los eurodiputados Mariusz Kamiński y Carlo Fidanza en nombre del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), obtuvo 331 votos a favor, 241 en contra y 63 abstenciones, según los resultados oficiales de la sesión plenaria celebrada en Estrasburgo.

El ECR Group efendió la iniciativa y advirtió que dictaduras como la de Cuba no deben seguir beneficiándose de una relación preferente con la Unión Europea.

El texto aprobado expresa la “profunda preocupación” del Parlamento por los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y pide a la Comisión Europea “utilizar todos los instrumentos disponibles, sin excluir ninguno”, para garantizar el cumplimiento de las normas democráticas y de derechos humanos.

La enmienda advierte que Cuba ha brindado apoyo político y financiero a Moscú y Minsk, y que su colaboración con Rusia incluye la creación de un “centro de ciberoperaciones” en territorio ruso.

Los eurodiputados señalan además que, pese a este alineamiento, el régimen de La Habana sigue recibiendo “una cooperación privilegiada” de la Unión Europea a través del ADPC.

En un mensaje publicado en X, Mariusz Kamiński afirmó que el régimen comunista cubano “no solo reprime brutalmente a su pueblo y promueve la inestabilidad en América Latina, sino que también es un aliado cercano de Moscú y Minsk”.

El eurodiputado recordó que “cientos de mercenarios cubanos apoyan a Rusia en su agresión contra Ucrania”, y mencionó que las autoridades de Lituania acusaron recientemente a cuatro ciudadanos cubanos de participar en actos de sabotaje.

Kamiński sostuvo que la lista de acciones hostiles del régimen de La Habana “es larga” y denunció que, mientras tanto, “la UE sigue financiando al régimen con millones de euros”.

Su enmienda, dijo, busca “bloquear el acuerdo de cooperación PDCA para impedir que regímenes enemigos sigan beneficiándose de una relación privilegiada con Europa”.

La votación refuerza el creciente consenso dentro del Parlamento Europeo a favor de revisar la política de acercamiento con Cuba y de condicionar cualquier cooperación a avances reales en derechos humanos y libertades políticas en la isla.

El jueves último, parlamentarios europeos del ECR, junto con la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), denunciaron en una audiencia en Bruselas la presencia de militares del régimen de La Habana en Ucrania y exigieron el fin inmediato del financiamiento de la Unión Europea a la dictadura cubana.

De igual forma, en julio, más de 25 eurodiputados denuncian el uso de fondos europeos en estructuras represivas del régimen cubano y exigen a Bruselas sanciones, auditorías y la activación de cláusulas por violaciones de derechos humanos.

No obstante, en mayo, Kaja Kallas, Vicepresidenta de la Comisión Europea, defendió el acuerdo UE-Cuba, destacando que facilita el diálogo sobre temas sensibles como los presos políticos.