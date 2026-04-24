A sus 92 años, una cubana elige vivir sola en EE.UU.: "Quiero ser independiente hasta el final"

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Julia "Juli" Del Río, nacida en La Habana en 1934, vive a sus 92 años de forma completamente independiente en un complejo de apartamentos para personas mayores en New Britain, Connecticut, y no tiene ninguna intención de cambiar eso.

"Vivo sola y me gusta mucho. Salgo cuando quiero y vuelvo cuando quiero", dijo Del Río al medio local Connecticut Public. "Últimamente no puedo hacer tanto como antes porque mis piernas no me lo permiten, pero en general gozo de buena salud".

Su historia comenzó en Cuba, donde se casó con un hombre llamado Benito Del Río cuando tenía poco más de veinte años.

Apenas tres días después de la boda, la realidad del régimen revolucionario se impuso: "Nos casamos, y tres días después, los revolucionarios de Fidel Castro incendiaron [el lugar de trabajo de ella y su esposo] y mi esposo se quedó sin empleo".

Fue ella quien propuso emigrar a Estados Unidos, donde ya vivía su hermana, y su esposo estuvo de acuerdo de inmediato.

La pareja se estableció en New Britain, ciudad industrial de Connecticut con una larga tradición de acogida a inmigrantes cubanos desde los años 60.

Allí, Del Rio trabajó durante más de 30 años en la Fafnir Bearing Company, una histórica fábrica local.

"Gracias a eso, tengo una muy buena Seguridad Social y una pensión", explicó. "Pude comprar mi casa, criar a tres hijas, verlas casarse, y eso es todo".

Darles educación a sus hijas fue una prioridad, precisamente porque ella no pudo recibirla en Cuba. Hoy, las tres son profesionales con empleo, algo de lo que Del Rio se enorgullece profundamente.

Aunque sus hijas mayor y mediana le han pedido que se mude con ellas, Del Río rechaza la propuesta. Las escaleras de sus casas son demasiado para sus piernas, y además, quiere mantener su autonomía.

"Hablo con mis hijas todos los días", aclaró. "Solo molesto a mi hija por problemas con la computadora, pero para todo lo demás, me encargo de mis propios asuntos. No tengo quejas, pero quiero vivir sola".

El caso de Del Río ilustra una tendencia emergente entre las latinas. Un estudio de la Biblioteca Nacional de Medicina de 2023 identificó que los componentes clave del envejecimiento exitoso entre mujeres latinas de mediana edad incluyen precisamente la independencia en la vejez y la autosuficiencia de sus hijos.

Esto contrasta con lo que documenta un estudio reciente de la Universidad de Yale, que muestra que la mayoría de los latinos viven con familiares extensos y el cuidado de los ancianos se realiza en el hogar.

Fernando Betancourt, director ejecutivo del Centro San Juan de Hartford —organización sin fines de lucro con más de 70 unidades de vivienda independiente para adultos mayores—, advierte que este modelo de vida requiere planificación financiera temprana.

"Carecemos de una base educativa en todo lo relacionado con las finanzas, los activos y la creación de riqueza", señaló Betancourt. "Así que, cuando uno se acerca a la jubilación, ya es casi demasiado tarde".

Betancourt recomienda que los adultos mayores latinos comiencen a evaluar sus opciones de vivienda desde los 40 años, y que las familias hablen del tema cuando el familiar mayor esté a menos de una década de jubilarse.

El contraste con la realidad cubana es marcado. En la isla, más del 39% de los jubilados recibe la pensión mínima, equivalente a menos de diez dólares mensuales al cambio informal, mientras el régimen apenas autorizó esta semana la apertura de asilos privados ante su incapacidad para atender a una población que envejece en condiciones de pobreza extrema.

Del Río, en cambio, abraza su vejez con gratitud y determinación, y sabe exactamente cómo quiere ser recordada: "La mejor madre del mundo".