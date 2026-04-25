Departamento de Justicia de EE.UU. prevé revocar la ciudadanía de al menos 300 estadounidenses nacidos en el extranjero

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene en la mira a al menos 300 estadounidenses nacidos en el extranjero con el fin de revocarles posiblemente la ciudadanía, como parte del esfuerzo de la administración Trump para intensificar los procesos de desnaturalización, según una persona familiarizada con las investigaciones.

Un funcionario del Departamento de Justicia confirmó a NBC News que la cifra de casos en proceso ascendía a "varios cientos".

The New York Times fue el primero en reportar la cifra el jueves pasado, y NBC News la confirmó el viernes.

Fiscales federales en oficinas regionales de todo el país están trabajando activamente en esta iniciativa, según el mismo funcionario.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), agencia del Departamento de Seguridad Nacional responsable de la inmigración legal, desplegó expertos en sus oficinas nacionales y reasignó personal con el objetivo de generar entre 100 y 200 casos potenciales por mes para remitir al Departamento de Justicia, organismo encargado de procesarlos judicialmente.

No está claro por qué el Departamento de Justicia ha señalado específicamente a estos aproximadamente 300 estadounidenses.

El organismo ya había instruido a sus abogados para que se centraran en casos de desnaturalización, estableciendo categorías prioritarias: desde individuos que representan riesgo para la seguridad nacional o han cometido crímenes de guerra o tortura, hasta personas que han cometido fraude a Medicaid o Medicare, o que han defraudado al gobierno de alguna otra manera.

Esta campaña se enmarca en un esfuerzo más amplio de la administración Trump para restringir drásticamente la inmigración.

El antecedente directo es el memorando del fiscal general adjunto Brett A. Shumate, emitido el 11 de junio de 2025, que ordenó a la División Civil del Departamento de Justicia priorizar y perseguir al máximo los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley.

Históricamente, estos casos han sido muy raros. Antes del primer mandato de Trump, el promedio era de apenas 16 casos civiles anuales. Durante ese primer mandato, entre 2017 y 2021, la administración presentó un total de 102 casos en cuatro años.

En el segundo mandato, la escalada es notablemente más agresiva: la meta es superar esa cifra en un solo año. Cada año, aproximadamente 800,000 personas se naturalizan como ciudadanos estadounidenses.

Cuba figura entre los 19 países considerados de "alto riesgo" sujetos a revisión masiva de naturalizaciones desde diciembre de 2025, junto a Venezuela, Somalia y Haití.

Un caso concreto ya ejecutado fue la revocación de ciudadanía a la cubana Mirelys Cabrera Díaz, de Hialeah, el 24 de marzo de 2026, condenada en 2019 por conspiración en fraude a Medicare por más de seis millones de dólares. También enfrenta proceso de desnaturalización el exalcalde de North Miami, Philippe Bien-Aime, acusado de usar dos identidades y mentir en entrevistas migratorias.

"El Departamento de Justicia está totalmente enfocado en erradicar a los extranjeros con antecedentes penales que defraudan el proceso de naturalización", declaró un portavoz del organismo.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump y del fiscal general interino Todd Blanche, el Departamento está tramitando el mayor volumen de remisiones para desnaturalización de la historia. Estamos actuando a una velocidad vertiginosa para garantizar que los defraudadores rindan cuentas y sean procesados con todo el rigor de la ley."