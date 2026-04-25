Tarjeta dorada de Trump: ¿Cuántos la han obtenido?

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Solo una persona ha sido aprobada bajo el programa de la tarjeta dorada de Trump, según confirmó el secretario de Comercio Howard Lutnick el jueves ante una audiencia del Congreso de Estados Unidos.

El dato contrasta con las expectativas generadas tras el lanzamiento oficial del programa en diciembre de 2025, cuando Lutnick aseguró que el gobierno había vendido "el equivalente" a 1,300 millones de dólares en apenas unos días, mientras Trump sostenía el boleto dorado y describía el programa como básicamente, la green card con esteroides.

Lutnick no abordó la aparente discrepancia entre esas cifras de ventas y el número real de aprobaciones durante la audiencia del Congreso.

El secretario de Comercio defendió los resultados del programa afirmando que hay cientos en la fila que se están revisando y que el gobierno quería "asegurarse de hacerlo perfectamente", citó el canal Telemundo 51.

La identidad del único beneficiario aprobado no fue revelada públicamente.

La tarjeta dorada permite a extranjeros adinerados obtener residencia permanente en Estados Unidos —con una vía hacia la ciudadanía— a cambio de una inversión no reembolsable de un millón de dólares, más una tarifa de procesamiento de 15,000 dólares.

El programa contempla también una modalidad corporativa: las empresas pueden pagar dos millones de dólares por un empleado nacido en el extranjero, con una cuota anual de mantenimiento del 1%.

Además, el sitio web oficial del programa promociona la próxima "Trump Platinum Card" de cinco millones de dólares, que ofrecería hasta 270 días de estancia en Estados Unidos sin pagar impuestos sobre ingresos obtenidos fuera del país.

El programa fue concebido para reemplazar el EB-5, que tenía décadas de antigüedad y exigía invertir entre 800,000 y 1.8 millones de dólares en proyectos que generaran al menos diez empleos a tiempo completo.

A diferencia del EB-5, la tarjeta dorada no exige creación de empleos ni historial laboral específico, y la donación no es recuperable.

El programa atrajo más de 70,000 registros de interés desde la apertura de su lista de espera en junio de 2025, aunque las aprobaciones reales han sido mínimas.

Lutnick llegó a afirmar en una reunión de gabinete que la tarjeta dorada recaudaría un billón de dólares en ingresos y ayudaría a "equilibrar el presupuesto".