Cuba: Un país destruido en escala 10.5 de dificultad, según experto

El abogado y banquero internacional cubano Alberto Luzárraga afirmó este viernes, en una entrevista con CiberCuba, que la Isla clasifica en 10.5 en una escala de dificultad del uno al 10 para cualquier proceso de transición económica, describiendo a Cuba como un país destruido que enfrenta una complejidad sin precedentes.

Luzárraga, radicado en Miami y con maestría en Leyes de Harvard, hizo estas declaraciones un día después de participar en un simposio sobre la Ley Helms-Burton organizado por Patria de Martí, en el que abordó las complejidades de las reclamaciones de propiedades confiscadas y los retos de una eventual privatización en la isla.

"De una escala de 1 a 10, Cuba clasifica en 10.5. Es difícil", dijo el experto en banca, quien tiene experiencia directa gestionando privatizaciones de empresas confiscadas en América Latina durante los años 80 y 90.

Para Luzárraga, el problema central es que los dos requisitos básicos de cualquier proceso privatizador están ausentes en Cuba: "Para que haya un proceso de privatización tiene que haber un proceso de estabilidad jurídica que no la hay en Cuba. Tiene que haber un proceso de tranquilidad social que tampoco la hay".

El experto fue categórico al señalar que la situación cubana no tiene parangón con otros procesos de transición: "Realmente en Cuba hay que crearlo todo", afirmó, subrayando que la isla carece de mercado de valores y de infraestructura institucional básica.

Luzárraga también advirtió que las privatizaciones no pueden aplicarse de forma uniforme, y puso como ejemplo el caso de las fincas agrícolas confiscadas.

"No es lo mismo privatizar una finca que tuvo un señor y que la está cultivando el mercado... que a su bisnieto que resulta que ahora vive en el estado de Washington y es ingeniero de computación y no le interesa para nada sembrar tomate ni tener una finca", explicó.

En ese segundo caso, propone una solución práctica: "Vamos a entregarle la finca, ponerle en subasta pública a un señor que le interese sembrar tomate y tú recibirás el producto de la subasta menos los impuestos que tengas a pagar o los gastos que sean pertinentes".

Una auditoría a fondo de las empresas estatales

Respecto a las empresas estatales, el banquero fue directo: "Lo primero que habría que hacer en Cuba es hacer una auditoría a fondo de las empresas estatales y ver cuáles sirven y cuáles no sirven".

En ese diagnóstico incluyó a GAESA, el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana, abarcando turismo, remesas, telecomunicaciones y comercio.

"Hay este conglomerado GAESA que es el que administra una serie de empresas que maneja el ejército y algunas de ellas probablemente ganen dinero porque tienen ciertos monopolios", señaló, dejando claro que ese modelo de rentabilidad sin eficiencia real forma parte del problema, no de la solución.

El contexto en que se producen estas declaraciones es el de una Cuba en caída libre: el PIB se contrajo un 5% en 2025, acumulando una caída del 23% desde 2019, y The Economist Intelligence Unit proyecta una contracción adicional del 7,2% para 2026.

El peso cubano sufrió la mayor devaluación oficial del mundo en 2025 —un 242%—, con el dólar cotizando a más de 515 pesos en el mercado informal. Los apagones superan las 20-25 horas diarias y más de 600,000 cubanos han emigrado desde 2022.

Luzárraga no ocultó el impacto emocional que le produce la situación: "Lo que veo ahora es un país destruido. Francamente a mí me duele muchísimo cada vez que veo esos vídeos. Yo tuve la suerte, aunque era joven, de poder viajar toda la isla y veo a veces lugares que yo conocía en un estado de desasiego y destrucción que me parten el corazón".

En la misma entrevista, el experto propuso la dolarización inmediata como primera medida urgente, citando los modelos de Ecuador y Panamá, y resumió con una frase la lógica que paraliza cualquier inversión: "La economía siempre está escuchando por dónde respira la gente. Cuando la gente está nerviosa, el dinero no se mueve".