¿Cuáles son los principales problemas de la Cuba actual? Una encuesta abierta busca respuestas

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El medio independiente El Toque en alianza con más de veinte medios cubanos lanzaron este viernes una encuesta titulada "Cuba: perspectivas políticas y sociales" dirigida a todos los cubanos dentro y fuera de la isla, con el objetivo de capturar de forma sistemática la percepción ciudadana sobre los principales problemas del país.

La encuesta sigue abierta y sus resultados en tiempo real, agregados y anónimos, se pueden consultar en un panel interactivo que desglosa las respuestas por provincia, edad, escolaridad y opinión política.

Al ser parciales, los datos no son definitivos y continuarán actualizándose mientras la convocatoria permanezca activa.

La iniciativa surge en un momento que muchos analistas califican como la peor crisis sistémica de Cuba desde 1959, superando en profundidad al Período Especial de los años 90.

En el plano económico, el PIB ha caído un 23% desde 2019, con una proyección de -7,2% para 2026. La CEPAL señaló que Cuba y Haití fueron los únicos dos países de América Latina con caída del PIB en 2025.

La zafra azucarera 2024-2025 produjo menos de 150,000 toneladas métricas, la peor cosecha en más de un siglo, inferior incluso a la de 1899.

El dólar informal cotiza a 400 pesos cubanos y el salario promedio oscila entre 16 y 54 dólares mensuales, mientras la inflación erosiona el poder adquisitivo de trabajadores y pensionados.

La crisis energética es uno de los problemas más acuciantes para la población. Los apagones de hasta 20 horas diarias han paralizado la producción, el transporte y los servicios de salud.

La interrupción del suministro de petróleo venezolano, agravada por sanciones estadounidenses, dejó las reservas de crudo en apenas 15 a 20 días a inicios de febrero.

Encuestas independientes previas documentan el estado de ánimo de la población con cifras contundentes. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 92% de los cubanos desaprueba la gestión gubernamental y el 94% no confía en que el régimen resuelva la crisis.

El Food Monitor Program reveló que el 89% de los cubanos vive en pobreza extrema, con el 80% en situación de inseguridad alimentaria.

Los apagones y otros problemas

Los apagones encabezan las preocupaciones ciudadanas, con cifras de entre el 72% y el 94% según distintas mediciones. La crisis alimentaria afecta al 71-98%, el alto costo de la vida al 61% y la falta de medicamentos al 42%.

A la crisis económica y energética se suma una sangría demográfica sin precedentes: Cuba perdió más de 1,4 millones de habitantes entre 2020 y 2024, y cerca del 20% de la población total ha emigrado, drenando talento joven y profesional.

El 25,7% de la población tiene 60 años o más, lo que genera una presión insostenible sobre el sistema de pensiones y los servicios sociales.

Economistas atribuyen el núcleo de la crisis a fallos estructurales internos —rigidez política, control estatal y ausencia de reformas— más que exclusivamente al embargo estadounidense.

Es en este escenario donde la encuesta de Rialta y El Toque busca ofrecer una fotografía sistemática y verificable de lo que los propios cubanos identifican como sus principales problemas.

Dado que la convocatoria permanece abierta, los resultados seguirán cambiando y cualquier conclusión debe leerse como un reflejo parcial del momento.