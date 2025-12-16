Cuba y Haití, los dos únicos países de América Latina con caída del PIB este año

La contracción del PIB en Cuba se refleja en una pobreza cada vez más visible en las calles de la isla.

Mientras la economía de América Latina avanza a trompicones, Cuba vuelve a quedar en el fondo de la tabla. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la isla registrará una contracción del PIB del –1,5 % en 2025, convirtiéndose, junto a Haití, en uno de los dos únicos países de la región que decrecerán este año, en contraste con un crecimiento regional promedio del 2,4 %.

El dato, incluido en el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2025, confirma una tendencia que ya golpea de lleno la vida cotidiana de millones de cubanos, y es que a menor producción, menos ingresos y un deterioro sostenido del nivel de vida, en un país marcado por la inflación, los apagones y la escasez crónica.

De acuerdo con EFE, la CEPAL mantuvo este martes su previsión de crecimiento regional en 2,4 % para 2025 y 2,3 % para 2026, advirtiendo que América Latina continúa atrapada en una “dinámica de bajo crecimiento” en un contexto internacional incierto.

“Se completaría una secuencia de cuatro años con tasas cercanas al 2,3 %, lo que confirma que la región continúa en una trampa de baja capacidad para crecer”, señaló el organismo en su informe, presentado en Santiago de Chile.

En ese panorama ya de por sí gris, Cuba aparece como una anomalía negativa. Mientras países como Venezuela (6,5 %), Paraguay (5,5 %), Argentina (4,3 %) o Costa Rica (4 %) lideran el crecimiento, la economía cubana retrocede, superada incluso por naciones con severas crisis estructurales.

Una caída que no sorprende

La contracción del PIB cubano no llega por sorpresa. Semanas antes, la propia CEPAL había colocado a Cuba por debajo de Haití en desempeño exportador, según el informe Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2025.

El economista cubano Pedro Monreal alertó entonces que la isla figura entre los tres países de la región sin crecimiento en el valor de las exportaciones de bienes, lastrada por la desastrosa zafra azucarera y la caída de los precios internacionales del níquel, dos pilares tradicionales del sector productivo nacional.

Monreal advirtió además que la contracción simultánea de exportaciones e importaciones agrava la situación, debido a la alta dependencia importadora del país, un factor que termina impactando directamente en el crecimiento económico y en el abastecimiento interno.

El propio Gobierno admite el colapso

A este contexto se suma una admisión poco habitual desde la cúpula del poder. El gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció recientemente que el PIB cubano se contrajo más de un 4 % al cierre del tercer trimestre, acompañado de una inflación disparada, parálisis productiva, crisis energética y desabastecimiento de alimentos básicos.

Pese a ese reconocimiento, el discurso oficial volvió a centrarse en culpar al embargo estadounidense y a factores externos, mientras promete reformas económicas que no se traducen en mejoras reales para la población, cada vez más golpeada por la precariedad y el éxodo.

Según explicó a EFE el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, la trampa del bajo crecimiento regional ya tiene consecuencias visibles. “El PIB per cápita de hoy día es apenas mayor que el de hace diez años, la pobreza detuvo su reducción y la creación de empleo sigue siendo débil”, dijo.

En el caso cubano, ese diagnóstico se traduce en una crisis social profunda, con salarios pulverizados, servicios colapsados y una moneda prácticamente sin valor en el mercado informal.