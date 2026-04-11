Un muerto y un herido por explosión de transformador en Santiago de Cuba: ¿Qué se sabe sobre lo ocurrido?

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Un hombre murió y otro resultó con quemaduras graves la noche del viernes en la localidad de Altos de Esperanza, municipio Songo La Maya, provincia de Santiago de Cuba, tras intentar robar aceite dieléctrico de un banco de transformadores y provocar una explosión que dejó sin electricidad a dos municipios.

La Empresa Eléctrica de esa provincia informó del hecho a través de dos publicaciones en sus redes sociales, en las que detalló lo ocurrido y ofreció una actualización con los resultados de la investigación.

Según el primer comunicado, dos individuos sustrajeron aceite dieléctrico de un banco de transformadores que alimentaba el rebombeo de esa comunidad.

En el momento del acto hubo una explosión en el transformador, ocasionando que se disparara la línea de 33 kV que alimenta los municipios Songo La Maya y Segundo Frente.

La entidad confirmó que uno de los implicados en este incidente falleció y el otro se encuentra con quemaduras graves.

La entidad calificó el acto como un delito de graves consecuencias, tipificado en la Ley No. 151/2022, artículo 125, apartado 1, inciso a) del Código Penal.

Subrayaron que constituyó además un atentado contra la infraestructura que sostiene la vida cotidiana y el desarrollo económico del país.

La empresa explicó además el papel crítico del aceite sustraído: el aceite dieléctrico funciona como refrigerante y como aislante, ayudando a mantener las temperaturas adecuadas dentro del equipo.

Su extracción puede provocar fallos, explosiones y apagones en las comunidades afectadas, tal como ocurrió en este caso con los municipios Songo La Maya y Segundo Frente.

La entidad también advirtió sobre el impacto acumulado de estos robos, señalando que el suceso genera un déficit acumulativo de un insumo esencial para el funcionamiento del sistema eléctrico, cuya gravedad reside tanto en el valor económico del producto sustraído como en las consecuencias que acarrea para la población.

Fuente: Captura de Facebook/Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba

En una segunda publicación, la Empresa Eléctrica precisó que los dos implicados eran hermanos y que el sobreviviente reconoció su participación en el robo.

"Ya fue esclarecido el hecho. Fueron dos los implicados: uno fallecido y el otro, su hermano, quien reconoció su participación. Se recuperaron 70 litros del aceite sustraído a 100 metros del lugar de los hechos", detalló la empresa estatal.

Fuente: Captura de Facebook/Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba

Hasta el cierre de esta nota, no han sido identificados públicamente los implicados en el incidente.

Antecedentes

Este no es un hecho aislado.

En septiembre de 2025, otro hombre murió en Santiago de Cuba al intentar robar aceite dieléctrico de un transformador en la Carretera de Siboney.

En noviembre de 2024, el robo de 300 litros en la Subestación Paquito Rosales, en la comunidad Dos Caminos del municipio San Luis, dejó sin electricidad a miles de personas. En diciembre de ese mismo año, las autoridades detuvieron a un vecino del barrio Las Américas, en Contramaestre, por venta de aceite sustraído de transformadores.

El marco legal aplicable contempla penas severas.

El Tribunal Supremo Popular, mediante el Dictamen 475 de mayo de 2025, reafirmó que el sabotaje al sistema eléctrico puede ser sancionado con penas de entre siete y 15 años de prisión, y en casos graves, con privación perpetua de libertad o muerte.

El 100% de los juzgados por estos delitos entre enero de 2025 y el primer trimestre de 2026 recibió condenas superiores a los 10 años. El vocero oficialista Humberto López reiteró ayer estas amenazas en el programa estatal "Hacemos Cuba".

El incidente ocurre en medio de una crisis energética sin precedentes.

En 2026, el déficit de generación eléctrica en Cuba ha superado los 2,040 MW en horario pico, con colapsos totales del Sistema Eléctrico Nacional, el más grave de los cuales duró casi 30 horas entre el 16 y el 18 de marzo.

Santiago de Cuba ha registrado apagones de hasta 24 horas diarias, una realidad que empuja a algunos ciudadanos a actos desesperados con consecuencias frecuentemente mortales.