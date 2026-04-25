Salarios y pensiones bajo presión: combo de pizza y malta reaviva debate sobre el costo de vida en Cuba

Expertos estima que se necesitan al menos 30,000 pesos mensuales en Cuba olo para alimentación básica

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Una fotografía de una pizza individual y una lata de malta publicada en Facebook por Roberto Suárez, fotorreportero del periódico oficial Juventud Rebelde, desató este sábado un amplio debate en redes sociales al señalar que ese combo cuesta 600 pesos cubanos, el 13% del salario de 4,600 pesos que percibe la mayoría de los trabajadores del país.

"¿Qué salario de 4,600 pesos puede permitirse algo que cuesta 600? Para la mayoría de los trabajadores que vivimos con ese ingreso, esto ya es un lujo, completamente desajustado de la realidad", escribió Suárez junto a la imagen, en la que aparece una pizza Margherita con una porción faltante y una lata de malta Belga Star sin alcohol sobre una mesa de madera.

Captura de Facebook/Roberto Suárez

El fotorreportero advirtió que quien decide hacer ese gasto enfrenta consecuencias inmediatas. "Si decides comprarlo, tienes que recortar en otras necesidades, y la situación económica —que de por sí ya está tensa— se complica aún más", apuntó.

El hecho de que un trabajador de la prensa oficial cubana exponga públicamente esta desproporción refleja la magnitud del malestar social acumulado en la isla.

Los comentarios a la publicación mostraron una fractura clara entre quienes viven con pesos cubanos y quienes tienen acceso a divisas. Jubilados con pensiones de 3,000 pesos fueron los más contundentes.

"Prohibido para los jubilados como yo con una pensión de 3,000 M.N.", escribió Pepe Cárdenas, mientras que Jacinto Duménigo añadió: "Yo como jubilado solo me pagan 3,000, entonces ¿cómo quedamos los miles que estamos en esta situación?".

Otros usuarios ampliaron el drama más allá de la comida. "Lo más triste es cuando te toca comprar medicamentos que ni con una vida trabajando te alcanza", lamentó Sailiski Chávez.

Mirexy Riverón fue más directa. "Me pregunto en qué vas a recortar si de todas maneras ese salario no alcanza para nada. Ni para lujos, ni para necesidades básicas", dijo.

Rebeca Cabrales resumió el sentir general con una frase: "Vivir se ha vuelto un lujo".

No todos coincidieron con el enfoque de Suárez. Robert Torres García argumentó que el salario no es el termómetro correcto para medir los precios. "Literalmente, si lo llevas a USD, está muy barato", opinó.

Oda RC, en cambio, cuestionó la calidad del producto. "Y mal hecha, entonces sin calidad y absurdamente cara", contrastó.

El precio denunciado por Suárez se enmarca en una tendencia documentada de precios imposibles en Cuba. En Camagüey, una malta sola se vende a 325 pesos, cifra que supera el salario por hora de un médico cubano, fijado en 29 pesos.

Una pizza en el restaurante del Hotel E Velasco y Louvre en Matanzas alcanza los 1,000 pesos, con agregados que van de 200 a 500 pesos adicionales.

La malta Belga Star fotografiada por Suárez es una bebida importada que circula en el mercado informal. Desde marzo, un nuevo impuesto de 30 centavos de dólar por litro sobre bebidas importadas presiona aún más sus precios, en un sector que ya registró una inflación interanual de casi 70 % en febrero, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos estima que se necesitan al menos 30,000 pesos mensuales solo para alimentación básica, siete veces más que la pensión mínima oficial de 4,000 pesos, equivalente a unos nueve dólares.

Cuba cuenta con 1,774,310 jubilados registrados, y el 99% de ellos afirma que su pensión no cubre necesidades básicas, según la Asociación Sindical Independiente de Cuba.

El propio vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa reconoció en febrero que con 6,000 pesos no se puede vivir por los precios altos, una admisión que no ha derivado en ninguna solución estructural para los trabajadores y jubilados de la isla.