Inflación en Cuba: una malta en Camagüey se vende a más de 10 veces el salario por hora de un médico

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En la provincia de Camagüey una malta se vende a 325 pesos cubanos la unidad, un precio que supera con creces el salario que percibe por hora un médico cubano, cuya remuneración base ronda los 29 pesos por cada 60 minutos de trabajo.
Así lo mostró este sábado en su perfil de Facebook el periodista independiente José Luis Tan Estrada, con la etiqueta #TanteandoCuba, acompañada de fotografías de carteles artesanales con listas de precios en puestos de venta en la provincia agramontina.
"Una malta: 325 pesos. Una cajita de jugo: 200 pesos. Dos productos que en cualquier país del mundo cuestan centavos. Aquí cuestan más que una hora de trabajo de un médico cubano", denunció Tan Estrada en su publicación.
El reportero puntualizó que "esto no es un mercado libre descontrolado. Esto no es el capitalismo salvaje que tanto critican. Esto es el resultado directo de 60 años de un modelo que destruyó la producción, mató la industria alimentaria y convirtió a la gente en mendigos de su propia tierra".
El dato no es menor. Un médico recién graduado en Cuba gana un salario base de 5,060 pesos mensuales, lo que representa apenas unos 29 pesos por hora. Una cifra que queda muy por debajo del precio de una simple bebida malta en el mercado informal camagüeyano.
Ese ingreso resulta equivalente a unos 10 dólares al cambio informal, una cantidad que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de ningún hogar cubano en el contexto actual de desbocada inflación.
La situación no es exclusiva de los médicos. El salario medio mensual en Cuba alcanzó los 6,830 pesos, una cifra que tampoco logra seguir el ritmo de los precios en el mercado informal, donde los productos de consumo básico se han disparado a niveles impensables hace apenas unos años.
El contraste es aún más doloroso si se tiene en cuenta que Camagüey fue históricamente sede de la fábrica de cervezas Tínima, hoy abandonada y en ruinas, otro de múltiples símbolos del colapso industrial que obliga a los cubanos a pagar precios desorbitados por productos que antes se producían localmente.
La malta no es el único producto que ilustra la crisis. Un pomo de aceite vendido en la bodega estatal por núcleo cuesta 990 pesos, mientras que en el mercado informal los precios de los alimentos básicos continúan escalando sin freno, dejando a la mayoría de los cubanos sin capacidad real de compra.
Impacto de la crisis económica en los precios y salarios en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué una malta cuesta más que el salario por hora de un médico cubano?
El precio de una malta en Camagüey es de 325 pesos cubanos, mientras que el salario por hora de un médico es de 29 pesos. Esto refleja la desproporción entre los ingresos de los trabajadores y los precios de productos básicos en el mercado informal, resultado de un colapso económico y una disparada inflación en Cuba.
¿Cuál es el salario mensual promedio de los médicos en Cuba?
Un médico recién graduado en Cuba percibe un salario mensual base de 5,060 pesos cubanos, lo que equivale a aproximadamente 10 dólares al cambio informal. Este ingreso es insuficiente para cubrir las necesidades básicas debido a la inflación y el alto costo de vida en el país.
¿Cómo afecta el colapso industrial en Cuba a los precios de productos básicos?
El colapso industrial, como el de la fábrica de cervezas Tínima en Camagüey, ha impactado gravemente la disponibilidad y el precio de productos básicos. La falta de producción local ha llevado al encarecimiento de bienes que antes se producían en el país, obligando a los cubanos a pagar precios exorbitantes en el mercado informal.
¿Qué medidas ha tomado el régimen cubano para enfrentar la crisis económica?
El régimen ha emitido billetes de 2,000 y 5,000 pesos como respuesta a la inflación, pero estas medidas no han solucionado la crisis de fondo. La brecha entre los ingresos y el costo de vida sigue siendo enorme, y las medidas punitivas no logran frenar el alza de precios en los mercados informales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.