Inflación en Cuba: una malta en Camagüey se vende a más de 10 veces el salario por hora de un médico

Una mayoría de cubanos sin capacidad real de compra de alimentos ante precios que escalan sin freno

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En la provincia de Camagüey una malta se vende a 325 pesos cubanos la unidad, un precio que supera con creces el salario que percibe por hora un médico cubano, cuya remuneración base ronda los 29 pesos por cada 60 minutos de trabajo.

Así lo mostró este sábado en su perfil de Facebook el periodista independiente José Luis Tan Estrada, con la etiqueta #TanteandoCuba, acompañada de fotografías de carteles artesanales con listas de precios en puestos de venta en la provincia agramontina.

"Una malta: 325 pesos. Una cajita de jugo: 200 pesos. Dos productos que en cualquier país del mundo cuestan centavos. Aquí cuestan más que una hora de trabajo de un médico cubano", denunció Tan Estrada en su publicación.

Captura de Facebook/José Luis Tan Estrada

El reportero puntualizó que "esto no es un mercado libre descontrolado. Esto no es el capitalismo salvaje que tanto critican. Esto es el resultado directo de 60 años de un modelo que destruyó la producción, mató la industria alimentaria y convirtió a la gente en mendigos de su propia tierra".

El dato no es menor. Un médico recién graduado en Cuba gana un salario base de 5,060 pesos mensuales, lo que representa apenas unos 29 pesos por hora. Una cifra que queda muy por debajo del precio de una simple bebida malta en el mercado informal camagüeyano.

Ese ingreso resulta equivalente a unos 10 dólares al cambio informal, una cantidad que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de ningún hogar cubano en el contexto actual de desbocada inflación.

La situación no es exclusiva de los médicos. El salario medio mensual en Cuba alcanzó los 6,830 pesos, una cifra que tampoco logra seguir el ritmo de los precios en el mercado informal, donde los productos de consumo básico se han disparado a niveles impensables hace apenas unos años.

El contraste es aún más doloroso si se tiene en cuenta que Camagüey fue históricamente sede de la fábrica de cervezas Tínima, hoy abandonada y en ruinas, otro de múltiples símbolos del colapso industrial que obliga a los cubanos a pagar precios desorbitados por productos que antes se producían localmente.

La malta no es el único producto que ilustra la crisis. Un pomo de aceite vendido en la bodega estatal por núcleo cuesta 990 pesos, mientras que en el mercado informal los precios de los alimentos básicos continúan escalando sin freno, dejando a la mayoría de los cubanos sin capacidad real de compra.