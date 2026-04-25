En Cuba sí hay dinero para 'pasantía' de sindicalistas de izquierda mientras los trabajadores apenas sobreviven

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Mientras los trabajadores cubanos sobreviven con salarios que no alcanzan para comer, el régimen acoge desde el pasado jueves en La Habana una pasantía sindical internacional a la que asiste cerca de un centenar de delegados de Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Uruguay, Chile, Brasil y México.

El evento, titulado "El movimiento sindical latinoamericano y los procesos políticos en la construcción de la unidad en el contexto actual", se celebra del 23 de abril al 3 de mayo en el Centro de Convenciones Lázaro Peña y está organizado por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) junto a la Secretaría Regional América Latina y El Caribe de la Federación Sindical Mundial (FSM), reporta el periódico oficial Trabajadores.

El programa incluye conferencias, paneles, talleres y visitas a centros laborales, y un trabajo voluntario en la finca Abdala del Hospital Dermatológico Guillermo Fernández Hernández Baquero, presentado como muestra de "la tradición solidaria del movimiento sindical cubano", indica la fuente.

Sindicalistas de diversos países reunidos en La Habana. Foto: Trabajadores/Agustín Borrego

El evento rinde además homenaje al centenario del dictador Fidel Castro y al 67 aniversario de la Revolución, la misma que en casi siete décadas no ha logrado pagar un salario digno a ningún trabajador del país y los ha reprimido cuando han intentado reclamar sus derechos.

Los delegados extranjeros participarán asimismo en los actos del Primero de Mayo, los que en Cuba no son voluntarios, pues la asistencia es chequeada y quienes no participan enfrentan represalias laborales como pérdida de beneficios u otras sanciones. En 2025, los desfiles movilizaron millones de personas, muchas de las cuales tuvieron que caminar largos tramos por falta de combustible.

La pasantía culminará con un simposio internacional sobre "el derecho de los pueblos a decidir su destino", un título que resulta particularmente irónico en un país donde el derecho a huelga está prohibido, no fue incorporado en el anteproyecto del nuevo Código del Trabajo de 2025 y los sindicatos independientes son ilegales.

La CTC, único sindicato legal en Cuba desde que el régimen eliminó cualquier alternativa en 1961, opera como lo que analistas y organizaciones de derechos laborales describen como una "correa de transmisión" del Partido Comunista, no como defensora de los trabajadores. La Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), que en julio de 2025 presentó un pliego de demandas a la Asamblea Nacional exigiendo libertad sindical y fin al monopolio de la CTC, es ilegal y sus miembros sufren acoso, detenciones arbitrarias y represión sistemática.

El evento homenajeará el centenario del exdictador Fidel Castro. Foto: Trabajadores/Agustín Borrego

La realidad que los visitantes no verán en sus recorridos guiados es que el salario medio en el sector estatal ronda los 6.930 pesos mensuales, unos 15 dólares, mientras que una pareja necesita más de 45.000 pesos al mes para cubrir gastos básicos. La brecha es de más de seis veces entre lo que se gana y lo que se necesita para vivir.

A esa miseria salarial se suman apagones de más de 20 horas, escasez crónica de alimentos e insalubridad. La propia ONU señala necesidad de asistencia humanitaria en 60 municipios del país. Un obrero portuario de Cienfuegos lo resumió con precisión hace unos años: "Tenemos una huelga silenciosa que tratan de ocultar".

Mientras tanto, la CTC recibe a sindicalistas extranjeros de izquierda para mostrarles lo que Trabajadores llama un laboratorio político y social donde el sindicalismo latinoamericano busca redefinir su papel en un mundo en transformación. Menudo laboratorio.