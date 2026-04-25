En Cuba sí hay dinero para 'pasantía' de sindicalistas de izquierda mientras los trabajadores apenas sobreviven

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Mientras los trabajadores cubanos sobreviven con salarios que no alcanzan para comer, el régimen acoge desde el pasado jueves en La Habana una pasantía sindical internacional a la que asiste cerca de un centenar de delegados de Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Uruguay, Chile, Brasil y México.
El evento, titulado "El movimiento sindical latinoamericano y los procesos políticos en la construcción de la unidad en el contexto actual", se celebra del 23 de abril al 3 de mayo en el Centro de Convenciones Lázaro Peña y está organizado por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) junto a la Secretaría Regional América Latina y El Caribe de la Federación Sindical Mundial (FSM), reporta el periódico oficial Trabajadores.
El programa incluye conferencias, paneles, talleres y visitas a centros laborales, y un trabajo voluntario en la finca Abdala del Hospital Dermatológico Guillermo Fernández Hernández Baquero, presentado como muestra de "la tradición solidaria del movimiento sindical cubano", indica la fuente.
El evento rinde además homenaje al centenario del dictador Fidel Castro y al 67 aniversario de la Revolución, la misma que en casi siete décadas no ha logrado pagar un salario digno a ningún trabajador del país y los ha reprimido cuando han intentado reclamar sus derechos.
Los delegados extranjeros participarán asimismo en los actos del Primero de Mayo, los que en Cuba no son voluntarios, pues la asistencia es chequeada y quienes no participan enfrentan represalias laborales como pérdida de beneficios u otras sanciones. En 2025, los desfiles movilizaron millones de personas, muchas de las cuales tuvieron que caminar largos tramos por falta de combustible.
La pasantía culminará con un simposio internacional sobre "el derecho de los pueblos a decidir su destino", un título que resulta particularmente irónico en un país donde el derecho a huelga está prohibido, no fue incorporado en el anteproyecto del nuevo Código del Trabajo de 2025 y los sindicatos independientes son ilegales.
La CTC, único sindicato legal en Cuba desde que el régimen eliminó cualquier alternativa en 1961, opera como lo que analistas y organizaciones de derechos laborales describen como una "correa de transmisión" del Partido Comunista, no como defensora de los trabajadores. La Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), que en julio de 2025 presentó un pliego de demandas a la Asamblea Nacional exigiendo libertad sindical y fin al monopolio de la CTC, es ilegal y sus miembros sufren acoso, detenciones arbitrarias y represión sistemática.
La realidad que los visitantes no verán en sus recorridos guiados es que el salario medio en el sector estatal ronda los 6.930 pesos mensuales, unos 15 dólares, mientras que una pareja necesita más de 45.000 pesos al mes para cubrir gastos básicos. La brecha es de más de seis veces entre lo que se gana y lo que se necesita para vivir.
A esa miseria salarial se suman apagones de más de 20 horas, escasez crónica de alimentos e insalubridad. La propia ONU señala necesidad de asistencia humanitaria en 60 municipios del país. Un obrero portuario de Cienfuegos lo resumió con precisión hace unos años: "Tenemos una huelga silenciosa que tratan de ocultar".
Mientras tanto, la CTC recibe a sindicalistas extranjeros de izquierda para mostrarles lo que Trabajadores llama un laboratorio político y social donde el sindicalismo latinoamericano busca redefinir su papel en un mundo en transformación. Menudo laboratorio.
Preguntas Frecuentes sobre la Situación Sindical y Laboral en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué hay una pasantía sindical internacional en Cuba?
El régimen cubano organiza la pasantía sindical internacional para desarrollar junto al sindicalismo latinoamericano un "laboratorio político y social". Este evento cuenta con la participación de delegados de varios países y busca rendir homenaje al centenario de Fidel Castro y al 67 aniversario de la Revolución. Sin embargo, contrasta con la realidad de los trabajadores cubanos, quienes enfrentan salarios ínfimos y condiciones de vida precarias.
¿Cuál es la situación salarial actual en Cuba?
El salario medio en Cuba en el sector estatal es de aproximadamente 6.930 pesos mensuales, lo cual es insuficiente para cubrir los gastos básicos de vida, estimados en más de 45.000 pesos mensuales por pareja. Esta situación refleja una brecha significativa entre los ingresos y el costo de vida en la isla.
¿Cómo afecta la crisis energética a los trabajadores cubanos?
La crisis energética en Cuba se manifiesta en apagones de más de 20 horas diarias y una escasez crónica de combustibles. Esta situación no solo afecta la vida cotidiana de los cubanos, sino que también impacta negativamente en la producción y los servicios, agravando las condiciones laborales y económicas de los trabajadores en la isla.
¿Cuál es el papel de la CTC en el contexto laboral cubano?
La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) es el único sindicato legal en Cuba y opera como una "correa de transmisión" del Partido Comunista. A pesar de su rol oficial, no actúa como defensora de los derechos de los trabajadores. Esta estructura limita la libertad sindical y reprime las demandas de condiciones laborales justas, lo que contrasta con las demandas de sindicatos independientes que abogan por la libertad sindical y la justicia económica.
¿Qué desafíos enfrenta la celebración del Primero de Mayo en Cuba?
El Primero de Mayo en Cuba se celebra en un contexto de crisis económica y energética sin precedentes. A pesar de las movilizaciones masivas organizadas por la CTC, la participación es percibida como coercitiva, y las condiciones materiales del país dificultan su realización. La fecha se convierte más en una demostración de control político que en una verdadera expresión de los derechos de los trabajadores.
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