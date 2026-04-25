Llega arroz donado por China a Las Tunas; desde otras provincias reclaman su pequeña cuota

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El Ministerio del Comercio Interior de Cuba (MINCIN) anunció la recepción en los almacenes de la Empresa Mayorista de Alimentos de Las Tunas de las primeros casillas ferroviarias cargados con arroz donado por China, trasladados desde el puerto de Nuevitas, en Camagüey.

Las fotografías muestran operaciones de descarga con montacargas y trabajadores manipulando sacos de 50 kg que llevan impresa la leyenda "Asistencia de China / Para un futuro compartido" en español y chino, símbolo del paquete de emergencia aprobado por el presidente Xi Jinping en enero de 2026.

Dicho paquete comprende 60,000 toneladas de arroz y 80 millones de dólares en ayuda financiera, sumados a una donación previa de 30,000 toneladas, para un total comprometido de 90,000. Los primeros cargamentos llegaron a Cuba en marzo: el buque Loyalty Hong descargó 15,600 toneladas en el puerto de La Habana el 26 de marzo, y otras 15,000 toneladas zarparon desde Shanghái al día siguiente con destino a la isla.

La llegada del cereal a Las Tunas resulta especialmente significativa porque en febrero la provincia no tenía arroz disponible en el sistema estatal, situación provocada por la avería de un barco que debía transportarlo desde Cienfuegos a Nuevitas y por la escasez de combustible que paraliza el transporte en toda la isla.

Sin embargo, la distribución ha sido profundamente desigual, y los reclamos en redes sociales no se hicieron esperar. Mientras en Camagüey se reportaron cinco libras por consumidor a partir del 15 de abril y en Mayabeque se distribuyeron cuatro libras por persona desde el 4 de abril, un residente de Holguín denunció en los comentarios de la publicación del MINCIN que en esa provincia "solo han repartido seis kg para ancianos mayores de 65 y para niños menores de cinco años". "Toda la población necesita de ese arroz, la alimentación del pueblo está diezmada... espero sinceramente que llegue bien pronto... Las personas ya no saben de dónde sacar dinero para comprar a precios exorbitantes", agregó el forista.

Otros internautas denunciaron igualmente irregularidades de distribución o ausencias en sus respectivas provincias: "¿Y Villa Clara? Aquí no ha llegado nada ni de otras donaciones", comentó alguien y fue secundado por otros criterios. Otro cibernauta matancero apuntó: "Este año de las donaciones que se han hecho solo he visto cuatro libras de arroz y vivo en Cárdenas... Pero eso no es lo que veo en el noticiero de las 8:00", aludiendo también a la falta de información pública constante y verificable sobre el manejo de los donativos.

A estos problemas de distribución se suman recientes denuncias de robo, como el de cuatro quintales de arroz donado y otros granos; así como reportes de ciudadanos que recibieron tres libras de arroz en mal estado.

Las inconstancias y demoras en los magros suministros que el Estado aún vende de forma controlada en las bodegas de cada localidad se enmarcan en una crisis alimentaria profunda que incluso organismos internacionales han alertado constituye una emergencia humanitaria. A expensas de los donativos de otras naciones, el Gobierno cubano no ha propuesto soluciones viables a la compleja situación, a pesar de haber promocionado reiteradamente paquetes de medidas, planes y orientaciones políticas que pretenden resolverla.