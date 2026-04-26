Fiscal adjunto de EE.UU. anuncia cargos inminentes contra sospechoso de tiroteo: «Múltiples cargos por posesión de armas y todo lo que podamos imputarle»

El Fiscal Adjunto de EE.UU., Todd Blanche, anunció esta madrugada que se presentarán cargos inminentes contra Cole Allen, el sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca ocurrido este sábado en el hotel Washington Hilton de Washington D.C.

Blanche compareció ante los medios en la Casa Blanca junto al presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y el director del FBI, Kash Patel, tras uno de los incidentes de seguridad más graves registrados en torno a un evento de esta naturaleza en la capital estadounidense.

«Esta noche vieron lo peor y lo mejor de este país. Lo peor, por las acciones de ese cobarde del que habló el presidente. Pero también lo mejor, porque vieron a las fuerzas del orden hacer exactamente lo que se supone que deben hacer», declaró Blanche.

Sobre los cargos, el fiscal adjunto fue directo: «Espero que vean cargos presentados en breve. Los cargos deberían ser evidentes dado el comportamiento, pero habrá múltiples imputaciones relacionadas con el tiroteo, la posesión de armas de fuego y todo lo que podamos imputarle».

Blanche confirmó además que agentes federales ya ejecutaban órdenes de registro, incluyendo en el domicilio del sospechoso en Torrance, California, incluso mientras hablaba.

«El director Patel y yo estuvimos en la escena del crimen hace poco, y todos en esta sala deben tener la certeza de que la Policía Metropolitana, el FBI y el Servicio Secreto están en el lugar haciendo su trabajo», añadió.

La Fiscal de EE.UU. para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, precisó los cargos iniciales: dos imputaciones por uso de arma de fuego durante un crimen de violencia y agresión a un oficial federal con un arma peligrosa, con más cargos pendientes.

Según las autoridades, Allen irrumpió armado con múltiples armas en un puesto de control del Servicio Secreto alrededor de las 8:30 p.m. del sábado, disparando entre cinco y ocho tiros antes de poder acceder al salón principal donde se encontraban unos 2,600 invitados.

Un agente del Servicio Secreto resultó herido por disparo a corta distancia, aunque su chaleco antibalas lo protegió y se espera su recuperación.

Allen, de 31 años, profesor residente en Torrance, California, fue neutralizado y detenido en el lugar sin resultar herido por disparos, aunque fue trasladado a un hospital local.

Trump, Melania Trump, Vance y varios miembros del gabinete —entre ellos Marco Rubio, Pete Hegseth, Tulsi Gabbard y Kash Patel— fueron evacuados sin heridas.

No se reportaron víctimas fatales ni heridos graves entre los invitados, y hasta el momento las autoridades no han revelado ningún motivo específico para el ataque.

El presidente anunció además que la cena, que fue la primera a la que asistió como mandatario en funciones, será reprogramada en 30 días.

Blanche cerró su intervención con una promesa directa: «Les garantizo que se hará justicia».