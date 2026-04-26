Trump dice que el sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales actuó por odio a los cristianos

Trump y el sospechoso del tiroteo en Cena de Corresponsales

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump afirmó este domingo que el sospechoso del tiroteo ocurrido la noche anterior en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca actuó movido por un profundo odio hacia los cristianos, basándose en un manifiesto y en información recabada por las autoridades tras el incidente.

En una entrevista telefónica con Fox News, Trump describió al atacante como un «tipo muy problemático» y señaló que sus motivos tenían un trasfondo religioso radical.

«Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano», declaró el mandatario.

El presidente también apuntó a la responsabilidad de la familia del sospechoso: «Su familia sabía que tenía dificultades. Tal vez deberían haberlo denunciado con un poco más de firmeza. Probablemente es algo difícil de hacer, supongo, pero es una situación muy, muy mala».

El sospechoso es Cole Tomas Allen, de 31 años, residente en Torrance, California, quien irrumpió armado en el puesto de control de seguridad del Servicio Secreto alrededor de las 8:36 p.m. del sábado, disparando entre cinco y ocho tiros en el lobby del hotel Washington Hilton antes de ser neutralizado y detenido.

Allen portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos al momento de su arresto.

Un agente del Servicio Secreto resultó herido por un disparo que fue detenido por su chaleco antibalas, y se espera su recuperación total.

No hubo víctimas civiles ni fallecidos en el incidente, que obligó a interrumpir la tradicional cena de gala ante unas 2,600 personas asistentes.

Trump fue evacuado junto a la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y otros altos funcionarios como Marco Rubio, Pete Hegseth y Tulsi Gabbard, todos ilesos.

El fiscal general interino, Todd Blanche, confirmó en declaraciones a NBC que el sospechoso probablemente tenía como objetivo principal al propio Trump y a otros altos cargos del Gobierno, basándose en el análisis de sus dispositivos electrónicos.

Sin embargo, Blanche fue más cauteloso que Trump respecto al motivo, señalando que la investigación apenas cumplía sus primeras 24 horas y que el móvil oficial sigue bajo análisis.

Según fuentes de CBS News, Allen declaró tras su arresto que quería disparar contra funcionarios de la administración Trump, y su manifiesto «claramente declaraba su intención de atacar a funcionarios de la administración».

Sus cuentas en redes sociales contenían abundante retórica anti-Trump y anticristiana.

Allen viajó en tren desde Los Ángeles hasta Washington D.C. con escala en Chicago, y se alojó en el hotel del evento uno o dos días antes del ataque.

Su hermano alertó a la policía en Connecticut sobre el manifiesto que Allen había enviado a la familia antes del tiroteo.

La fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, anunció los cargos formales contra Allen: dos imputaciones por uso de arma de fuego durante un crimen de violencia y una por agresión a un oficial federal con arma peligrosa, con más cargos pendientes.

El sospechoso se encuentra bajo custodia hospitalaria para evaluación psiquiátrica y no está cooperando con las autoridades.

Este incidente es considerado el tercer intento de atentado contra Trump en menos de dos años, una cifra sin precedentes en la historia presidencial de Estados Unidos, y se espera que Allen comparezca este lunes ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia para enfrentar los cargos formales.