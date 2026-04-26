Cuba intenta exprimir su propio petróleo: refinería logra producir diésel, fuel y nafta

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La refinería de Petróleo Hermanos Díaz, ubicada en Santiago de Cuba y perteneciente a la Unión Cuba-Petróleo (Cupet), logró procesar crudo nacional pesado para obtener tres derivados: nafta, fuel oil y diésel, según informó el diario oficial Granma.

El anuncio llega en medio de la peor crisis energética que enfrenta Cuba en décadas, con reservas de combustible que apenas alcanzaban para finales de abril y un déficit estructural que el régimen no ha podido resolver.

La directora general de la Hermanos Díaz, Irene Barbado Lucio, también miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, explicó que se adecuaron instalaciones que antes refinaban crudo pesado importado para procesar en cambio el crudo nacional, altamente viscoso, con alto contenido de azufre y otros contaminantes.

«Anteriormente habíamos logrado procesar el crudo pesado importado con un solvente que lo llevara a los 16 grados api; permitiendo que se convirtiera en crudo medio, porque nuestra industria fue diseñada para hacerlo con el ligero; pero no pensamos en hacerlo con el nacional», precisó el ingeniero Víctor Manuel Díaz Despaigne, líder del grupo multidisciplinario que materializó la innovación.

La nafta obtenida cubre 15 días de operaciones en los pozos petroleros de Varadero, el diésel es comercializable y el fuel está en evaluación para plantas eléctricas e industria del níquel.

Barbado Lucio señaló que «tanto ese derivado como fuel oil y diésel se pusieran a disposición del país», y que el proceso fue «caracterizado por mucho estudio y experimentación», paralelo al trabajo del Centro de Investigaciones del Petróleo (Ceinpet).

El día anterior, Díaz-Canel había presentado ante el Consejo Nacional de Innovación la tecnología de termoconversión desarrollada por Ceinpet como un logro histórico, afirmando que «rompimos un tabú» sobre el crudo nacional.

Sin embargo, el director adjunto de Cupet, Irenaldo Pérez Cardoso, confirmó en esa misma reunión que la refinería Sergio Soto de Cabaiguán, en Sancti Spíritus, procesa crudo nacional desde 2010, lo que contradice la narrativa del «tabú» proclamada por el jefe de Estado.

La termoconversión —conocida industrialmente como visbreaking o craqueo térmico— es además un proceso utilizado globalmente desde hace décadas, con una capacidad instalada mundial de unos cuatro millones de barriles diarios desde 1996, lo que relativiza la novedad del anuncio oficial.

Pérez Cardoso explicó que la tecnología «trata, básicamente, de disminuir la viscosidad del crudo sin la necesidad de tener que mezclarlo con nafta, un producto que ha estado escaseando debido al bloqueo recrudecido, la persecución de los combustibles desde 2019 y ahora por el bloqueo energético».

Se planea instalar una planta piloto en la refinería Sergio Soto de Cabaiguán, sin que se hayan dado costos ni plazos definidos. Una segunda etapa contempla el desarrollo catalítico a partir de lateritas cubanas para reducir el contenido de azufre del crudo.

El contexto que empuja estas medidas de emergencia es brutal: Cuba produce apenas 40,000 barriles diarios de crudo propio frente a una demanda de entre 90,000 y 110,000 barriles diarios. Los suministros de Venezuela se cortaron tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, y México suspendió envíos el 9 de ese mismo mes.

La Orden Ejecutiva 14380 de Trump, firmada el 29 de enero de 2026, agravó la situación al imponer aranceles secundarios a cualquier país que exporte petróleo a Cuba.

El único alivio reciente llegó desde Moscú: la refinería Camilo Cienfuegos procesó 100,000 toneladas de crudo donado por Rusia, y la distribución de esos derivados comenzó el 19 de abril, aunque el gobierno cubano reconoció que hay «casi nada» de combustible para sostener la economía.

Barbado Lucio anunció que «se prevé volver a hacer otra corrida de crudo nacional, como parte del perfeccionamiento continuo de los procesos industriales», aunque sin precisar cuándo ni en qué volumen, dejando en el aire si este esfuerzo técnico podrá compensar siquiera una fracción del déficit energético que ahoga a la Isla.