Cubano lanza una pregunta y desata debate en redes: ¿Qué hace un ingeniero industrial?

El cubano Jorge Alonso (@_jorgito_alonso) lanzó una pregunta en las redes y desató un debate intenso en Instagram, con reflexiones de todo tipo sobre la Ingeniería Industrial y su aplicación en Cuba.

La pregunta «¿qué hace un ingeniero industrial?» recibió más de 800 comentarios, casi 24,000 likes y cerca de 300,000 visualizaciones en menos de tres días.

En el video, un joven emocionado anuncia que acaba de elegir Ingeniería Industrial como «la carrera de sus sueños», pero al ser preguntado sobre qué se hace exactamente en esa profesión, responde sin dudar: «Cómo voy a saber, yo soy estudiante, papi».

Acto seguido, le lanza la pregunta a un hombre que lleva 48 años ejerciendo la carrera, quien tampoco ofrece respuesta en el clip. El comentario más likeado del post, con 1,038 me gusta, lo dice todo: «Ni los científicos han podido investigar lo que hace un ingeniero industrial».

El segundo en popularidad, optó por el humor beisbolero: «Un ingeniero industrial ingenia las jugadas para el equipo de Industriales», en referencia al equipo capitalino de la pelota cubana.

La respuesta más filosófica y escueta del hilo acumuló 204 me gusta con solo cuatro palabras: «Es que todo depende».

El orgullo gremial también tuvo su momento: «Nacimos para ser los jefes de todas las ingenierías», escribió un usuario, mientras otro sintetizó la autocrítica con elegancia: «Estudiamos de todo y no sabemos de nada. Eso hacemos».

El comentario que más incomodidad generó, apunta directo a la realidad laboral cubana: «Vender en las mipymes con los médicos».

La frase conecta con la situación de los profesionales que abandonan sus puestos laborales ante los bajos salarios del Estado y prefieren desempeñarse en el sector privado, aunque no sea en su profesión.

Un internauta asegura que la Ingeniería Industrial es «el técnico medio de la CUJAE» y compartió un resultado de búsqueda en internet.

«Este profesional pone en práctica conocimientos tan variados como: administración, estadística, cadenas de suministros, planificación estratégica, termodinámica, ergonomía, cálculo, desarrollo de plantas y sistemas de producción, entre otros. (Me dieron curiosidad y lo busqué en Google, así que de nada)», comentó.

Otra persona señaló: «Un ingeniero industrial hace que todo funcione mejor de forma práctica y ordenada: organiza los procesos para evitar pérdidas de tiempo, optimiza el uso de los recursos y analiza la información para tomar decisiones más eficientes. En resumen, es quien mantiene todo coordinado para que el trabajo fluya de manera ágil y continua».

La pregunta también abrió la puerta a otras carreras con funciones igual de misteriosas. «A ver... ¿Y qué hace un licenciado en Estudios Socioculturales?».

En la línea del humor sobre profesiones universitarias, hubo otro usuario que entró en la comparación internacional: «En otros países se llama Administración de Empresas, la misma carrera, no entiendo por qué les gusta complicarlo todo acá».

La Ingeniería Industrial se estudia en distintas universidades cubanas, pero las formaciones más completas se realizan en la CUJAE, donde la carrera dura cinco años e integra tecnologías informáticas en su plan de estudios desde 2018.

El sector industrial representa el 22.5% de la economía nacional, aunque la brecha entre formación académica y mercado laboral real sigue siendo uno de los temas que más frustra a los jóvenes cubanos.

El debate generado por el video de @_jorgito_alonso se inscribe en una tradición consolidada del humor cubano en redes, donde la sátira sobre oficios y profesiones funciona como válvula de escape ante la precariedad y la desconexión entre lo que se estudia y lo que se termina haciendo, dentro y fuera del país.