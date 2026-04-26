Encuesta digital muestra qué piensan los cubanos sobre el embargo y las políticas de presión externa sobre la isla

Una mayoría de los participantes respalda mantener o intensificar medidas de presión externa sobre el régimen cubano

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Una encuesta colectiva sobre perspectivas políticas y sociales en Cuba, lanzada el jueves por una coalición de más de 20 medios digitales independientes, muestra que una parte considerable de los participantes respalda mantener o intensificar medidas de presión externa sobre el régimen cubano, incluido el embargo estadounidense.

La consulta, impulsada entre otros por El Toque y Rialta, permanece abierta hasta el 1 de mayo y acumula más de 12,100 respuestas en sus primeras 48 horas. Sus datos se desglosan por provincia, edad, escolaridad y opinión política, y cualquier conclusión debe interpretarse como una fotografía parcial del momento.

Según los resultados parciales de la consulta, el 46,6 % de los encuestados considera que el embargo debe mantenerse como herramienta de presión para forzar cambios democráticos en la isla. Otro 24,4 % opina que debería eliminarse gradualmente a medida que Cuba avance en reformas políticas y económicas.

Las posiciones favorables a su eliminación total son minoritarias. El 12,4 % plantea que el embargo debería levantarse por completo e incondicionalmente. En contraste, el 10,6 % cree que la medida debería intensificarse en sectores estratégicos como el energético, mientras que el 6,0 % afirma no tener una posición definida.

En cuanto a las formas de presión externa que los encuestados consideran aceptables, la opción más respaldada fue la intervención militar directa de Estados Unidos, mencionada por el 60,4 % de quienes respondieron.

Le siguen las sanciones dirigidas específicamente a funcionarios del gobierno, con el 54,7 %, y una mayor presión diplomática multilateral desde organismos internacionales como la ONU, la OEA o la Unión Europea, con el 50,7 %.

Otras medidas reciben un apoyo menor. El 20,3 % respalda el financiamiento internacional a grupos de la sociedad civil dentro de Cuba, mientras que el 14,7 % apoya un incremento del bloqueo energético.

Por su parte, el 12,1 % se inclina por acuerdos negociados que garanticen una transición con continuidad parcial del régimen. Solo el 5,2 % sostiene que los conflictos del país deben resolverse exclusivamente de manera interna, sin presión internacional.

El sondeo se produce en un contexto marcado por la crisis económica y social más profunda que ha vivido Cuba desde 1959, cuando el país ha sufrido una caída del 23 % del PIB desde 2019, mientras los apagones alcanzan hasta 20 horas diarias en varios territorios y el 89 % de la población vive en pobreza extrema, según el Food Monitor Program.

En ese escenario, el debate sobre el papel del embargo estadounidense adquiere un peso central. El gobierno de Miguel Díaz-Canel atribuye de forma sistemática la crisis a la “guerra económica” de Washington, mientras economistas independientes sostienen que las causas principales radican en la rigidez del sistema político, el control estatal de la economía y la falta de reformas estructurales.

Los resultados generales de la encuesta reflejan además un fuerte rechazo al sistema vigente. El 75,1 % de los participantes afirma preferir un modelo capitalista de democracia liberal y economía de mercado, mientras que más del 91 % respalda algún tipo de cambio estructural profundo en el país.

La insatisfacción con el gobierno también aparece en niveles muy altos. El 92 % de los encuestados declara estar muy insatisfecho con el sistema actual, y Díaz-Canel obtiene una valoración media de 1,11 sobre cinco puntos, con el 93,7 % de los participantes asignándole la calificación mínima.

En una pregunta abierta sobre figuras públicas con desempeño favorable, el 63,4 % de quienes respondieron escribió respuestas como “ninguno”, “nadie sirve” o “todos son corruptos”, un dato que refleja el profundo descrédito que, según la encuesta, atraviesa la dirigencia política del país.

Una encuesta de El Nuevo Herald que irritó a la prensa oficialista reveló que el 73% de cubanos y cubanoamericanos en el sur de Florida atribuye la crisis al gobierno cubano, no al embargo, y el 79% apoya alguna forma de intervención militar de Estados Unidos.

El diario oficial Granma calificó esos resultados de «mentiras» y acusó a los medios del exilio de promover «odio, violencia y terrorismo».

Por su parte, una encuesta en marzo de YouGov mostró que 40 % de los estadounidenses desaprueba el embargo, frente 32 % que lo aprueba, dato que el canciller Bruno Rodríguez difundió en redes sociales.

En mayo de 2024, solo 3 % de los cubanos se consideraba firmemente socialista y el 85,9% deseaba un cambio hacia un modelo más abierto, según CubaData, una tendencia que los resultados parciales de la encuesta colectiva parecen confirmar y profundizar.