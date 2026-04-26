Encuesta digital muestra qué piensan los cubanos sobre el embargo y las políticas de presión externa sobre la isla

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Una encuesta colectiva sobre perspectivas políticas y sociales en Cuba, lanzada el jueves por una coalición de más de 20 medios digitales independientes, muestra que una parte considerable de los participantes respalda mantener o intensificar medidas de presión externa sobre el régimen cubano, incluido el embargo estadounidense.
La consulta, impulsada entre otros por El Toque y Rialta, permanece abierta hasta el 1 de mayo y acumula más de 12,100 respuestas en sus primeras 48 horas. Sus datos se desglosan por provincia, edad, escolaridad y opinión política, y cualquier conclusión debe interpretarse como una fotografía parcial del momento.
Según los resultados parciales de la consulta, el 46,6 % de los encuestados considera que el embargo debe mantenerse como herramienta de presión para forzar cambios democráticos en la isla. Otro 24,4 % opina que debería eliminarse gradualmente a medida que Cuba avance en reformas políticas y económicas.
Las posiciones favorables a su eliminación total son minoritarias. El 12,4 % plantea que el embargo debería levantarse por completo e incondicionalmente. En contraste, el 10,6 % cree que la medida debería intensificarse en sectores estratégicos como el energético, mientras que el 6,0 % afirma no tener una posición definida.
En cuanto a las formas de presión externa que los encuestados consideran aceptables, la opción más respaldada fue la intervención militar directa de Estados Unidos, mencionada por el 60,4 % de quienes respondieron.
Le siguen las sanciones dirigidas específicamente a funcionarios del gobierno, con el 54,7 %, y una mayor presión diplomática multilateral desde organismos internacionales como la ONU, la OEA o la Unión Europea, con el 50,7 %.
Otras medidas reciben un apoyo menor. El 20,3 % respalda el financiamiento internacional a grupos de la sociedad civil dentro de Cuba, mientras que el 14,7 % apoya un incremento del bloqueo energético.
Por su parte, el 12,1 % se inclina por acuerdos negociados que garanticen una transición con continuidad parcial del régimen. Solo el 5,2 % sostiene que los conflictos del país deben resolverse exclusivamente de manera interna, sin presión internacional.
El sondeo se produce en un contexto marcado por la crisis económica y social más profunda que ha vivido Cuba desde 1959, cuando el país ha sufrido una caída del 23 % del PIB desde 2019, mientras los apagones alcanzan hasta 20 horas diarias en varios territorios y el 89 % de la población vive en pobreza extrema, según el Food Monitor Program.
En ese escenario, el debate sobre el papel del embargo estadounidense adquiere un peso central. El gobierno de Miguel Díaz-Canel atribuye de forma sistemática la crisis a la “guerra económica” de Washington, mientras economistas independientes sostienen que las causas principales radican en la rigidez del sistema político, el control estatal de la economía y la falta de reformas estructurales.
Los resultados generales de la encuesta reflejan además un fuerte rechazo al sistema vigente. El 75,1 % de los participantes afirma preferir un modelo capitalista de democracia liberal y economía de mercado, mientras que más del 91 % respalda algún tipo de cambio estructural profundo en el país.
La insatisfacción con el gobierno también aparece en niveles muy altos. El 92 % de los encuestados declara estar muy insatisfecho con el sistema actual, y Díaz-Canel obtiene una valoración media de 1,11 sobre cinco puntos, con el 93,7 % de los participantes asignándole la calificación mínima.
En una pregunta abierta sobre figuras públicas con desempeño favorable, el 63,4 % de quienes respondieron escribió respuestas como “ninguno”, “nadie sirve” o “todos son corruptos”, un dato que refleja el profundo descrédito que, según la encuesta, atraviesa la dirigencia política del país.
Una encuesta de El Nuevo Herald que irritó a la prensa oficialista reveló que el 73% de cubanos y cubanoamericanos en el sur de Florida atribuye la crisis al gobierno cubano, no al embargo, y el 79% apoya alguna forma de intervención militar de Estados Unidos.
El diario oficial Granma calificó esos resultados de «mentiras» y acusó a los medios del exilio de promover «odio, violencia y terrorismo».
Por su parte, una encuesta en marzo de YouGov mostró que 40 % de los estadounidenses desaprueba el embargo, frente 32 % que lo aprueba, dato que el canciller Bruno Rodríguez difundió en redes sociales.
En mayo de 2024, solo 3 % de los cubanos se consideraba firmemente socialista y el 85,9% deseaba un cambio hacia un modelo más abierto, según CubaData, una tendencia que los resultados parciales de la encuesta colectiva parecen confirmar y profundizar.
Preguntas Frecuentes sobre la Encuesta Digital en Cuba y el Embargo
CiberCuba te lo explica:
¿Qué opinan los cubanos sobre el embargo estadounidense?
El 46,6 % de los encuestados respalda mantener el embargo como herramienta de presión para forzar cambios democráticos en Cuba, mientras que un 24,4 % sugiere eliminarlo gradualmente conforme se implementen reformas políticas y económicas en la isla.
¿Cuáles son las formas de presión externa más apoyadas por los cubanos?
La encuesta revela que el 60,4 % de los encuestados apoya la intervención militar directa de Estados Unidos, seguida de sanciones a funcionarios del gobierno con un 54,7 %, y una mayor presión diplomática multilateral, respaldada por el 50,7 %.
¿Cómo perciben los cubanos la gestión del gobierno actual?
El 92 % de los participantes está muy insatisfecho con el sistema de gobierno actual, y Miguel Díaz-Canel recibe una valoración promedio de 1,11 sobre cinco. Este descontento generalizado se manifiesta en la preferencia de un cambio hacia un modelo capitalista de democracia liberal por parte del 75,1 % de los encuestados.
¿Cuál es el impacto del embargo en la crisis cubana actual según los cubanos?
Aunque el gobierno cubano culpa al embargo de la crisis económica, encuestas como las realizadas en Florida muestran que el 73 % de los cubanos y cubanoamericanos responsabilizan al gobierno cubano por la crisis, destacando la rigidez del sistema político y la falta de reformas estructurales como causas principales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.