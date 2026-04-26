Venezuela dona 25 toneladas de alimentos y medicinas a Cuba a través de vías no gubernamentales

Un avión de la aerolínea venezolana Conviasa carga parte de las 26 toneladas de ayuda humanitaria enviadas a Cuba (imagen de archivo))

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El Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba anunció el envío de 25 toneladas de alimentos y medicinas a la isla, recaudadas en apenas 15 días como parte de la campaña «Amor con Amor se Paga», lanzada en febrero de este año.

La organización, que cuenta con el respaldo del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad —organismo estatal venezolano— y de gobernaciones y movimientos sociales afines al chavismo, presentó el envío como un gesto del «pueblo organizado» y no de las instituciones gubernamentales, aunque la participación estatal es evidente.

En su cuenta de Instagram, el movimiento calificó el cargamento como «25 toneladas de amor y resistencia» y aseguró que «nada podrá romper los lazos históricos de hermandad que nos unen».

La retórica del anuncio mezcla solidaridad ideológica con alusiones políticas: «Ni bloqueos, ni campañas mentirosas, ni tempestades, porque nuestra amistad fue forjada en la lucha y se mantiene firme en la solidaridad activa», proclamó la organización.

Lo que el movimiento presenta como un gesto espontáneo del pueblo venezolano llega, sin embargo, desde un país que atraviesa su propia crisis alimentaria severa. Miles de venezolanos protestaron con neveras vacías el 1 de mayo de 2025 bajo el lema #NeverasDeHambre, mientras la inflación devora los ingresos de la población.

El envió encubierto por vías no gubernamentales levanta suspicacias. El régimen chavista, liderado ahora por Delcy Rodríguez, que ha debido pactar con EE.UU. tras la extracción de Maduro, podría estar buscando vías encubiertas de seguir proveyendo a su aliado sin molestar a Trump.

No es la primera vez que el régimen chavista envía alimentos a Cuba en los últimos meses: en agosto de 2025 ya había despachado 6,000 toneladas de alimentos y fertilizantes, y Venezuela acumuló más de 12,000 toneladas de ayuda humanitaria enviadas a Cuba en cuatro cargamentos entre octubre y diciembre de ese año, tras el huracán Melissa.

El patrón de estas donaciones entre dos regímenes aliados alimenta el escepticismo sobre su verdadero destino. Un reportaje de TV Azteca del 4 de marzo de 2026 documentó la venta de frijoles «Bienestar» —donados por México— en tiendas TRD Caribe, cadena en divisas vinculada al conglomerado militar GAESA, a 2.97 dólares por medio kilogramo. El embajador cubano en México tuvo que responder por esas acusaciones.

ONG como Cruz Verde Internacional y Solidaridad Sin Fronteras acusan al régimen de desviar la ayuda humanitaria, vendiéndola en lugar de entregarla a hospitales y enfermos. La sociedad civil ha exigido al régimen cubano transparencia sobre el manejo de los donativos internacionales.

Las autoridades cubanas niegan sistemáticamente las acusaciones. La viceministra de Salud Pública, Tania Margarita Cruz, aseguró en marzo de 2026 que los donativos se distribuyen gratuitamente por libreta de abastecimiento a grupos priorizados.

Mientras tanto, la crisis humanitaria en Cuba no da tregua. El 80% de la población padece inseguridad alimentaria y el 89% vive en pobreza extrema, según el Food Monitor Program. Familias en Holguín reportaron pasar hasta tres días sin comer en abril de 2026, mientras el déficit eléctrico alcanzó los 2,000 MW en horas pico.

La ONU lanzó en marzo un plan de emergencia de 94.1 millones de dólares para asistir a dos millones de personas en 63 municipios cubanos, pero a mediados de abril solo se habían recaudado 26.2 millones, lo que evidencia que 25 toneladas de alimentos —por bienvenidas que sean— resultan insuficientes frente a la magnitud de una catástrofe humanitaria provocada por 67 años de dictadura comunista.