Venezuela envía cuarto cargamento de ayuda humanitaria a Cuba tras el paso del huracán Melissa

El gobierno de Venezuela anunció el envío del cuarto cargamento de ayuda humanitaria destinado a las zonas del oriente cubano afectadas por el huracán Melissa, reforzando así la cooperación bilateral entre ambos países en momentos de emergencia.

De acuerdo con la información oficial, este nuevo envío forma parte del puente humanitario activado por Caracas en las últimas semanas, mediante el cual ya se han trasladado más de 12,000 toneladas de suministros hacia la isla.

Entre los materiales remitidos se encuentran alimentos, medicamentos, juguetes, ventanas y recursos para la reparación inmediata de viviendas dañadas por el ciclón.

Un gesto político en medio de la crisis

El régimen venezolano destacó que la ayuda representa un “acto de solidaridad con el pueblo cubano”, mientras los gobiernos de ambos países recalcan la narrativa de “naciones hermanas” frente a desastres naturales y dificultades económicas.

El huracán Melissa dejó severos daños en provincias del oriente de Cuba, donde miles de familias continúan afectadas por la pérdida de techos, deterioro de viviendas y afectaciones en los servicios básicos.

Con este cuarto cargamento, Venezuela reafirma su papel como principal aliado político de La Habana en la región, en un contexto marcado por crisis internas en ambos países y por una creciente presión internacional.

Mientras Caracas despacha toneladas de alimentos, medicinas y materiales de reconstrucción hacia la isla tras el paso del huracán Melissa, Washington intensifica su presencia militar y operativa en la región, interceptando buques, realizando sobrevuelos y reforzando acciones contra redes vinculadas al narcotráfico. El contraste es evidente: la retórica de “solidaridad entre pueblos” del chavismo se produce en medio de un momento diplomático y militar delicado.

El Palacio de Miraflores percibe el cerco. Este miércoles, Estados Unidos incautó un petrolero sancionado frente a las costas venezolanas que justamente iba hacia Cuba y ejecutó operaciones que Washington describe como parte de una estrategia para frenar las operaciones de drogas y presionar directamente al dictador Nicolás Maduro.