Profesora Alina López: Encuesta independiente y ataques en su contra demuestran bancarrota del totalitarismo cubano

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La historiadora y profesora universitaria Alina Bárbara López Hernández publicó este domingo un análisis en Facebook en el que defiende la legitimidad de la encuesta lanzada el pasado sábado por una coalición de más de 20 medios alternativos, creadores de contenido y activistas independientes cubanos y responde con contundencia a los ataques del régimen contra dicha iniciativa.

La encuesta «Cuba: perspectivas políticas y sociales», impulsada por medios como El Toque, Árbol Invertido, 14yMedio, Alas Tensas, Rialta y Café Fuerte, fue bloqueada por el régimen cubano el mismo día de su lanzamiento. Pese a esa maniobra, hasta este domingo a las 4:00 p.m., más de 22,400 cubanos la han respondido, el 58 por ciento desde dentro del país, y muchos usando redes privadas virtuales.

Sus resultados son devastadores para el gobierno: El 94% se manifiesta muy insatisfecho con el sistema actual de la Isla y el 82,3 % reconoce "la falta de libertades civiles y políticas" como el principal problema de Cuba hoy.

Para López, la reacción hostil del régimen confirma su tesis central: «Para los que dudan de que el totalitarismo cubano está en bancarrota, este es un nuevo y claro ejemplo de quiebre del monopolio de las comunicaciones y la opinión pública, que fue patrimonio del Estado durante décadas».

La profesora matancera contextualiza su argumento subrayando que en Cuba ese instrumento democrático fue secuestrado por el partido único tras 1959: «El estudio de las opiniones políticas ha sido competencia exclusiva de las Oficinas de Opinión de la Población, adscriptas a las direcciones provinciales del PCC. El Partido es juez y parte del proceso, lo que enrarece la confiabilidad de los resultados, que en general tampoco son difundidos públicamente».

La denuncia va más lejos: los métodos de esas oficinas no se basan en cuestionarios científicos sino en informantes que recogen comentarios en paradas de autobús o colas. «Los científicos sociales cubanos no podemos realizar estudios de opinión sobre el gobierno y sus políticas. Hasta para aplicar una encuesta masiva relativa a la utilización del tiempo libre o a los hábitos de lectura debemos ser autorizados previamente», advirtió.

Como ilustración de ese control, López relata el caso de una profesora de la Universidad de Matanzas cuya tesis doctoral sobre participación popular fue paralizada tres meses por la Asamblea Nacional del Poder Popular, pese a haber recorrido todos los canales institucionales establecidos.

La académica llama a revertir esa situación: «Hay que recuperar el manejo de encuestas que se apliquen de manera anónima. Necesitamos contar con las opiniones reales; no basta con los gritos movilizadores, las consignas, las recogidas públicas de firmas y las declaraciones colectivas». Y añade: «Todo esto nos demuestra que, en Cuba, conocer lo que piensan las personas sobre el gobierno era tarea y ámbito exclusivo de este… hasta que la prensa independiente y las redes sociales comenzaron a funcionar como un termómetro social».

La investigadora, miembro de la Academia de la Historia de Cuba, reconoce que la encuesta es perfectible —sugiere que algunos ítems debieron formularse como preguntas abiertas— pero defiende su valor histórico. Los números de la encuesta son abrumadores: el 79.7% prefiere transitar a un modelo de democracia liberal y economía de mercado, y entre las preferencias sobre el sistema político solo el 0,1% apoya mantener el modelo actual. El presidente Miguel Díaz-Canel obtiene una valoración media de 1,1 sobre cinco, lo cual implica que la abrumadora mayoría le asigna la puntuación mínima.

El análisis llega apenas una semana después de que López fuera retenida casi diez horas en la Policía Nacional Revolucionaria de Playa, en Matanzas, acusada de violar una medida cautelar de reclusión domiciliaria. La profesora, expulsada de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba por su postura cívica, realiza protestas pacíficas cada día 18 del mes en el Parque de la Libertad de Matanzas desde marzo de 2023.

«El verdadero reto es que sean representativos, pues en Cuba no todas las personas tienen posibilidades de acceso a internet», concluye López, señalando el camino que queda por recorrer para que estos instrumentos reflejen con mayor fidelidad la voz de todo el pueblo cubano.