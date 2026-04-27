Fuerte incremento de precio de una moneda en el mercado negro cubano

Gente en La Habana y billetes de dólar y euro (Imagen de referencia)

En las últimas horas, una de las tres divisas de referencia en el mercado informal cubano ha registrado un notable aumento en su valor de venta a pie de calle.

La Moneda Libremente Convertible (MLC) arranca la semana por todo lo alto y este lunes escala hasta los 420 pesos cubanos (CUP), un aumento de ocho pesos respecto al día anterior, según el monitoreo que hace el TOQUE del mercado informal de divisas.

Es el segundo día consecutivo de alza para la MLC.

El domingo ya había registrado un subidón de 12 pesos en el mercado informal, cerrando esa jornada en torno a los 412 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

A principios de la semana pasada, la MLC se mantenía cerca de los 400 CUP.

El dólar y el euro, en cambio, este 27 de abril se afianzan en sus valores sin variación.

La moneda estadounidense se mantiene en 530 CUP y el euro en 600 CUP, ambos en sus máximos históricos en el mercado informal.

El dólar lleva varias jornadas consecutivas en ese récord histórico, nivel que alcanzó el pasado martes tras subir cuatro pesos en una sola jornada.

El euro, por su parte, rompió la barrera de los 600 CUP el 19 de abril y no ha cedido desde entonces.

Tasa de cambio hoy 27/04/2026 - 7:41 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 530 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 600 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 420 CUP.

La brecha con las tasas oficiales es abismal.

El Banco Central de Cuba fija el dólar en 494 CUP y el euro en 578.67 CUP, mientras que en el mercado informal superan esas cifras en más de 35 y 20 pesos, respectivamente.

El Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMfi) proyecta que el dólar podría cerrar abril en torno a los 533 CUP, con un rango que llega hasta los 590 CUP; y el euro en 604 CUP, lo que sugiere que la tendencia alcista aún no ha concluido.

La depreciación del peso cubano tiene raíces estructurales que se han agudizado en 2026.

La crisis energética desencadenada por la interrupción de los envíos de crudo venezolano y la suspensión de suministros mexicanos en enero de este año ha golpeado de lleno la escasa disponibilidad de divisas en la isla.

Desde 2020, el peso cubano ha perdido aproximadamente el 95% de su valor frente al dólar en el mercado informal: pasando de 42 CUP por dólar a los 530 CUP actuales.

Solo en los últimos doce meses, la moneda estadounidense subió un 47.8%; de 345 CUP en marzo de 2025 a los 530 CUP de este lunes.

El economista Pavel Vidal señala que "el nuevo programa económico cubano reconoce el vínculo inflación-déficit-emisión monetaria, pero el ajuste se centra en recortes sin reformas estructurales para el crecimiento", lo que anticipa que la espiral de depreciación difícilmente se revertirá a corto plazo.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 27 de abril:

1 USD = 530 CUP.

5 USD = 2,650 CUP.

10 USD = 5,300 CUP.

20 USD = 10,600 CUP.

50 USD = 26,500 CUP.

100 USD = 53,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 600 CUP.

5 EUR = 3,000 CUP.

10 EUR = 6,000 CUP.

20 EUR = 12,000 CUP.

50 EUR = 30,000 CUP.

100 EUR = 60,000 CUP.

200 EUR = 120,000 CUP.

500 EUR = 300,000 CUP.