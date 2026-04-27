Trump sobre el atacante de la Cena de Corresponsales: «Está radicalizado y probablemente es un enfermo»

El presidente Donald Trump calificó este domingo al hombre que irrumpió armado en la Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca como un individuo «radicalizado» y «probablemente un enfermo», durante una entrevista exclusiva en el programa "60 Minutes" de CBS, conducida por Norah O'Donnell y emitida apenas 24 horas después del incidente.

El atacante, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, irrumpió el sábado por la noche en el hotel Washington Hilton de Washington D.C. armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, disparando entre cinco y ocho tiros antes de ser neutralizado por el Servicio Secreto.

Trump fue evacuado del escenario junto a la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y varios miembros del gabinete.

«Leí un manifiesto. Está radicalizado. Era cristiano —creyente— y luego se convirtió en anticristiano... probablemente era un tipo bastante enfermo», declaró Trump en la entrevista.

El presidente reveló que tanto el hermano como la hermana de Allen lo habían denunciado previamente a la policía por su comportamiento preocupante, y que la propia familia estaba muy alarmada por los cambios que había experimentado.

Sobre la velocidad con la que Allen atravesó los controles de seguridad, Trump describió la escena con asombro: «Corrió 45 yardas, dicen. Y simplemente fue a por ello y luego, boom, lo cruzó de golpe... Creo que la NFL debería ficharlo. Era rápido. Cuando lo ves en la grabación, es casi como un borrón».

A pesar de ello, el mandatario elogió con énfasis la reacción de los agentes: «En cuanto lo vieron, se les podía ver desenfundar sus armas. Fueron muy profesionales. Apuntaron y los derribaron de inmediato».

Un agente del Servicio Secreto resultó herido por un disparo que fue detenido por su chaleco antibalas; se espera su plena recuperación.

Trump también habló sobre la reacción de Melania Trump durante el incidente: «Creo que ella se dio cuenta antes de tiempo de que eso era más una bala que una bandeja», afirmó, añadiendo que la primera dama «lo manejó muy bien» y que es «muy fuerte e inteligente».

El presidente reconoció que él mismo tardó unos instantes en obedecer la orden de agacharse, pero que finalmente lo hizo. Tras ser llevado a una sala de espera, intentó que la cena continuara: «Quería regresar. Realmente quería», admitió.

El FBI investiga el caso como un acto de violencia política motivada ideológicamente y clasifica a Allen como «lobo solitario». En su manifiesto, el atacante —graduado del Instituto de Tecnología de California y residente en Torrance, California— se autodenominaba «Amigable Asesino Federal» y expresaba odio anticristiano y críticas a la administración Trump.

El fiscal general interino Todd Blanche confirmó que Allen apuntaba al presidente y a altos funcionarios.

Al abordar el tema de la violencia política en Estados Unidos, Trump señaló que «siempre ha existido» a lo largo de la historia, pero cargó contra la oposición: «Creo que el discurso de odio de los demócratas es muy peligroso para el país».

Trump anunció que la cena se reprogramaría en 30 días «más grande y mejor», y exigió acelerar la construcción de un salón de eventos seguro en la Casa Blanca.

Allen comparece este lunes ante un juez en Washington, enfrentando cargos por disparos, posesión ilegal de armas y agresión a un oficial federal.