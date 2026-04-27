Trump sobre el atacante de la Cena de Corresponsales: «Está radicalizado y probablemente es un enfermo»

El presidente Donald Trump calificó este domingo al hombre que irrumpió armado en la Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca como un individuo «radicalizado» y «probablemente un enfermo», durante una entrevista exclusiva en el programa "60 Minutes" de CBS, conducida por Norah O'Donnell y emitida apenas 24 horas después del incidente.
El atacante, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, irrumpió el sábado por la noche en el hotel Washington Hilton de Washington D.C. armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, disparando entre cinco y ocho tiros antes de ser neutralizado por el Servicio Secreto.
Trump fue evacuado del escenario junto a la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y varios miembros del gabinete.
«Leí un manifiesto. Está radicalizado. Era cristiano —creyente— y luego se convirtió en anticristiano... probablemente era un tipo bastante enfermo», declaró Trump en la entrevista.
El presidente reveló que tanto el hermano como la hermana de Allen lo habían denunciado previamente a la policía por su comportamiento preocupante, y que la propia familia estaba muy alarmada por los cambios que había experimentado.
Sobre la velocidad con la que Allen atravesó los controles de seguridad, Trump describió la escena con asombro: «Corrió 45 yardas, dicen. Y simplemente fue a por ello y luego, boom, lo cruzó de golpe... Creo que la NFL debería ficharlo. Era rápido. Cuando lo ves en la grabación, es casi como un borrón».
A pesar de ello, el mandatario elogió con énfasis la reacción de los agentes: «En cuanto lo vieron, se les podía ver desenfundar sus armas. Fueron muy profesionales. Apuntaron y los derribaron de inmediato».
Un agente del Servicio Secreto resultó herido por un disparo que fue detenido por su chaleco antibalas; se espera su plena recuperación.
Trump también habló sobre la reacción de Melania Trump durante el incidente: «Creo que ella se dio cuenta antes de tiempo de que eso era más una bala que una bandeja», afirmó, añadiendo que la primera dama «lo manejó muy bien» y que es «muy fuerte e inteligente».
El presidente reconoció que él mismo tardó unos instantes en obedecer la orden de agacharse, pero que finalmente lo hizo. Tras ser llevado a una sala de espera, intentó que la cena continuara: «Quería regresar. Realmente quería», admitió.
El FBI investiga el caso como un acto de violencia política motivada ideológicamente y clasifica a Allen como «lobo solitario». En su manifiesto, el atacante —graduado del Instituto de Tecnología de California y residente en Torrance, California— se autodenominaba «Amigable Asesino Federal» y expresaba odio anticristiano y críticas a la administración Trump.
El fiscal general interino Todd Blanche confirmó que Allen apuntaba al presidente y a altos funcionarios.
Al abordar el tema de la violencia política en Estados Unidos, Trump señaló que «siempre ha existido» a lo largo de la historia, pero cargó contra la oposición: «Creo que el discurso de odio de los demócratas es muy peligroso para el país».
Trump anunció que la cena se reprogramaría en 30 días «más grande y mejor», y exigió acelerar la construcción de un salón de eventos seguro en la Casa Blanca.
Allen comparece este lunes ante un juez en Washington, enfrentando cargos por disparos, posesión ilegal de armas y agresión a un oficial federal.
Preguntas Frecuentes sobre el Tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca
CiberCuba te lo explica:
¿Quién fue el responsable del tiroteo en la Cena de Corresponsales?
El responsable del tiroteo fue Cole Tomas Allen, un maestro de 31 años residente en Torrance, California. Allen irrumpió armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos en el hotel Washington Hilton, donde se celebraba el evento, y fue neutralizado por el Servicio Secreto.
¿Cómo reaccionó el presidente Donald Trump durante el incidente?
El presidente Donald Trump fue evacuado del escenario junto a la primera dama Melania Trump y otros altos funcionarios. Trump admitió que inicialmente no quería ser evacuado de inmediato, ya que deseaba ver qué estaba sucediendo. Sin embargo, finalmente fue retirado del lugar por el Servicio Secreto.
¿Cuál fue el motivo detrás del ataque de Cole Tomas Allen?
El motivo del ataque de Allen parece estar relacionado con odio anticristiano y críticas a la administración Trump. En su manifiesto, Allen expresó un fuerte resentimiento hacia los cristianos y la administración actual, lo que motivó el ataque, según declaraciones del presidente Trump y las investigaciones del FBI.
¿Hubo heridos o víctimas fatales durante el tiroteo?
No hubo víctimas fatales ni heridos civiles durante el tiroteo. Un agente del Servicio Secreto fue herido por un disparo que fue detenido por su chaleco antibalas, y se espera su plena recuperación.
¿Qué medidas de seguridad se tomarán después del incidente?
El presidente Trump anunció que la cena se reprogramará en 30 días y exigió acelerar la construcción de un salón de eventos seguro en la Casa Blanca. Además, se espera que se revisen y fortalezcan las medidas de seguridad en futuros eventos para evitar que situaciones similares se repitan.
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