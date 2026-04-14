Senador Lindsey Graham insta a cubanos a "echar a los comunistas" y unirse a Trump y EE. UU.

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El senador republicano Lindsey Graham publicó este lunes un mensaje directo al pueblo cubano en su perfil de X, instándolo a echen a los comunistas y únanse al presidente Trump y a Estados Unidos, en respuesta a las declaraciones de Miguel Díaz-Canel en una entrevista con la cadena NBC.

La publicación de Graham fue una réplica a la cuenta del programa Meet the Press, que el domingo difundió la frase de Díaz-Canel: "Si necesitamos morir, moriremos" para prevenir una supuesta invasión estadounidense.

"Me pregunto cuántos cubanos está representando realmente", escribió Graham antes de lanzar su llamado directo: "A nuestros amigos cubanos: echen a los comunistas y únanse al presidente Trump y a Estados Unidos. Esa sería la mejor decisión que podrían tomar jamás."

La entrevista de Díaz-Canel con la periodista Kristen Welker, grabada en el Memorial José Martí de La Habana y emitida el domingo, fue la primera aparición de un líder cubano en televisión estadounidense desde que Fidel Castro concedió una entrevista similar en el mismo programa en 1959.

En los 53 minutos de conversación, Díaz-Canel rechazó todas las demandas de Washington —liberación de presos políticos, elecciones multipartidistas y prensa libre— y declaró que el respeto a nuestro sistema político y orden constitucional no está en negociación.

Al ser preguntado si renunciaría para salvar a Cuba, respondió con irritación: "¿Le hacen esa pregunta a Trump?", y añadió que "renunciar no es parte de nuestro vocabulario".

La entrevista desató una cadena de reacciones entre legisladores republicanos. El senador Rick Scott calificó de "ridículo" que NBC diera plataforma a Díaz-Canel, a quien llamó dictador comunista brutal e ilegítimo. La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar lo denominó "dictador designado por los Castro".

El mensaje de Graham se inscribe en una escalada retórica sostenida a lo largo de 2026.

A inicios de marzo afirmó en Fox News: Cuba es la siguiente. Van a caer. Esta dictadura comunista en Cuba tiene los días contados".

Pocos días después, mostró en televisión una gorra con la leyenda "Cuba libre" y declaró: "Estén atentos! Esto es Ronald Reagan Plus".

Ese patrón de declaraciones se alinea con la estrategia de la administración Trump, que el 29 de enero firmó una orden ejecutiva declarando al régimen cubano "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional e impuso más de 240 nuevas sanciones desde enero.

El contexto de máxima presión se agravó tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, que privó a Cuba de entre 26,000 y 35,000 barriles diarios de crudo venezolano, profundizando la ya devastadora crisis energética en la isla.

En enero, Graham ya había advertido a los líderes del régimen en X: "Llamen a Maduro y pregúntenle qué hacer… Si yo fuera tú, estaría buscando un nuevo lugar para vivir."