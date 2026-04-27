Influencer Amanda Camaraza comparte un dato «muy íntimo» de su vida

La influencer cubana Amanda Camaraza publicó un reel en Instagram en el que reveló, con su característico humor, un dato que nunca ha dado de su vida porque "no han tenido el placer insolente de verme desnuda".

Y antes de que pienses que se trata de algo muy pero muy íntimo, lamento decirte que se trata de la historia detrás de sus tatuajes,

En el video Amanda explicó que en su cuerpo lleva un tatuaje que originalmente era un reloj de arena. «Porque el tiempo es lo más importante», justificó.

Sin embargo, el diseño no tuvo buena recepción entre sus seguidores. «Me tuve que ver en la necesidad de tapármelo porque todo el mundo empezó a decirme como que parecía una cafetera», contó en medio de su drama fingido.

Lejos de defenderse, la creadora de contenido terminó dándoles la razón. «Bueno, en verdad sí parecía una cafetera», admitió con total desparpajo, en la línea de autenticidad que la ha hecho popular entre la comunidad cubana en línea.

Para cubrir el reloj de arena, Amanda se hizo una rosa en el mismo lugar. Pero en el propio video confiesa que tampoco está satisfecha con ese segundo tatuaje. «También tengo ganas de quitarla porque no me gusta», dijo.

La descripción del reel añadió otro toque cómico: «No me quito la rosa por ti @miguelindavid», en referencia a su amigo, con quien comparte contenido frecuentemente en redes sociales.

Este tipo de publicaciones espontáneas y desenfadadas son la marca personal de Amanda, quien alcanzó el millón de seguidores en Instagram en junio de 2025 y se ha consolidado como una de las figuras más populares de la diáspora cubana en redes sociales.

La influencer, radicada en Estados Unidos, también es conocida por compartir abiertamente aspectos de su vida personal. En agosto de 2025, decidió alejar a su bebé Marcello de las redes sociales para proteger su privacidad, una decisión que sus seguidores respetaron y aplaudieron.

Su capacidad para reírse de sí misma ya había quedado demostrada en otras ocasiones, pero es justamente esa naturalidad, desparpajo y alta dosis de locura lo que le han ganado el cariño de sus seguidores en redes.