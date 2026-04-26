Cubana se compra un mobile home en Tampa: El precio te dejará loco

La creadora de contenidos cubana Taychapayas se convirtió en protagonista de una historia que miles de latinos en Florida quisieran vivir: compró el mobile home más grande de un parque en Tampa por solo $3,000 dólares, después de semanas de búsqueda, perseverancia y una negociación que no aceptó un no por respuesta.

El video, publicado a finales de marzo en Instagram, genera decenas de comentarios de seguidores que se identificaron de inmediato con su historia.

Todo comenzó cuando Taychapayas encontró un trailer en Facebook Marketplace listado en $2,500. Le escribió a la vendedora, le envió el enlace a su esposo y a otras personas con una estrategia clara: «Yo se lo mando a dos, tres, cuatro personas y todo el mundo que escriba, el primero que le responda me lo llevo».

El problema fue que la vendedora nunca respondió. Ni en tres días, ni en una semana.

Lejos de rendirse, la cubana rastreó la dirección del inmueble directamente en Marketplace y se presentó físicamente en el parque de trailers. Al llegar, descubrió que varias casas móviles tenían carteles de venta con el mismo número de teléfono, perteneciente a una compañía nueva que había comprado el parque.

Llamó durante días, pero tampoco hubo respuesta. Entonces decidió enviar un mensaje en inglés que no dejaba margen a la duda.

«Llevo más de una semana llamándote, escribiéndote por Marketplace, escribiéndote por tu número y tú no me has contestado, pero yo no te voy a dejar de llamar, yo te voy a chicharrar el teléfono hasta que tú me contestes».

La estrategia funcionó. La representante de la compañía la llamó de vuelta y la llevó a ver los trailers disponibles. El que le interesaba estaba en venta por $4,500, pero Taychapayas no parpadeó: «Qué casualidad, porque yo tengo 3,500. ¿Qué vamos a hacer?»

Tras una llamada a los dueños de la oficina, la negociación terminó con un precio final de $3,000, convirtiendo a la cubana en propietaria del mobile home más grande del parque.

El objetivo inicial era un proyecto de comprar, arreglar y vender, un modelo de negocio que ha ganado interés entre emprendedores cubanos en Tampa y otras ciudades de Florida por su baja barrera de entrada comparada con la vivienda tradicional.

El contexto hace aún más llamativa la historia. En Tampa, los costos de vivienda representan uno de los mayores desafíos para familias de ingresos medios y bajos.

Los mobile homes en buen estado oscilan entre $80,000 y $150,000 en el mercado convencional, y se requieren ingresos de al menos $83,000 anuales para ser considerado clase media en la ciudad.

No es la primera vez que Taychapayas apuesta por esta vía: su primer trailer también lo encontró en Facebook Marketplace, plataforma que describe como su herramienta favorita para cualquier compra.

«Yo vivo metida en Marketplace, mi amor, todo el tiempo, cualquier hora», afirmó en el video.

Su historia resonó especialmente entre cubanas que llegaron a Florida con poco y construyeron su estabilidad desde cero, y entre quienes buscan alternativas reales ante una crisis de asequibilidad que no da tregua.

Una seguidora resumió el sentir general en los comentarios: «¿Por qué el algoritmo no me ha puesto esta novela antes? Ya me tienes pegada a esa remodelación».