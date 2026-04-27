La prensa extranjera expone el abandono de los ancianos en Cuba

Anciano en la calle en La Habana (Imagen de referencia)

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La agencia Associated Press publicó este lunes un reportaje que describe a los adultos mayores cubanos como uno de los grupos más vulnerables ante la crisis económica que azota la isla.

El texto de AP se suma a una serie de coberturas internacionales que retratan una realidad que el régimen cubano ha intentado minimizar: cientos de miles de ancianos abandonados, sin alimentos suficientes, sin medicamentos y sin red familiar que los sostenga.

Cuba es uno de los países más envejecidos de América Latina, con el 25% de su población mayor de 60 años, una proporción que choca de frente con el colapso del sistema de asistencia social del Estado.

Las cifras son demoledoras: el 79% de los mayores de 70 años no logra realizar tres comidas diarias, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Una encuesta de la organización ASIC realizada a 506 jubilados en cinco provincias reveló que el 98,8% percibe abandono institucional y el 99% afirma que su pensión no cubre necesidades básicas.

Las pensiones, incluso tras el aumento aprobado en agosto de 2025, no superan los 4,000 pesos mensuales, menos de 10 dólares al cambio informal, mientras que cobrar la jubilación se ha convertido en un calvario para miles de cubanos.

El contraste con las pensiones militares es obsceno: los uniformados reciben hasta el 90% de su último salario, mientras los jubilados civiles sobreviven en la miseria.

El propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social admitió en marzo de 2026 que «no hay recursos para atender a personas vulnerables», una confesión que resume el abandono institucional de más de 1,774,310 jubilados registrados en la isla.

El sistema de hogares de ancianos es igualmente insuficiente: apenas 156 centros con 12,697 camas para todo el país, dejando 51 municipios sin ningún servicio de atención a la tercera edad.

El colapso del sistema de asistencia social cubano se agrava por la emigración masiva: más de 1,4 millones de cubanos han abandonado la isla desde 2020, dejando al 17,4% de los adultos mayores sin familiares cercanos.

Una anciana de San Germán, Holguín, cuyo hijo emigró, lo resumió con crudeza: «Me paso hasta tres días sin comer», dependiendo de vecinos para alimentarse y obtener agua.

Los casos documentados se multiplican. Vecinos han pedido ayuda para ancianas vulnerables halladas en condiciones de extrema precariedad, mientras la prensa oficialista ha llegado a retratar a ancianos buscando sustento en las calles, una imagen que el propio régimen ya no puede ocultar.

La crisis energética de 2026 agrava aún más la situación: en medio del desplome de los suministros externos de combustible, Cuba sufre apagones nacionales recurrentes con un déficit de 2,025 megavatios en horas pico, lo que afecta de forma desproporcionada a quienes dependen de electricidad para refrigerar medicamentos o usar equipos médicos.

Ante el vacío del Estado, la solidaridad vecinal y las remesas del exterior se han convertido en el único sostén real de los ancianos más vulnerables, una realidad que la pobreza, la soledad y el abandono han hecho sinónimo de vejez en Cuba.

Un jubilado cubano citado por el diario español El País lo expresó con amargura: «No puedes decirle a la gente que vamos a vivir de lo que producimos. ¿Qué producimos?»