¿Podría EEUU intervenir militarmente en Cuba para resolver la crisis con Irán?

El politólogo cubano Julio Shiling, director del proyecto Patria de Martí, planteó este lunes la alternativa de no aparcar una acción militar de Estados Unidos en Cuba porque en estos momentos podría desviar la atención del Medio Oriente y darle a Washington mayor libertad de maniobra para completar sus operaciones en Irán.

Shiling desarrolló el argumento en una entrevista con Tania Costa, en el contexto del conflicto armado activo que mantienen EE.UU. e Israel contra Irán y las negociaciones en Islamabad sobre un alto el fuego y un nuevo acuerdo nuclear.

"Irán islámica ha sido militarmente destruida, eso es innegable, pero ahora la Irán yihadista está llevando a cabo una guerra no convencional, principalmente en la opinión pública, en el entorno mediático del Occidente", afirmó el analista.

Shiling advirtió que el tiempo juega en contra de Occidente: "El tiempo que pasa favorece a todos los malos del mundo, y ahí ya no está Irán yihadista sino también Cuba comunista y el socialismo continental", dijo.

Para el politólogo, EE.UU. ha caído en una trampa clásica. "Los Estados Unidos ha caído, en mi apreciación, en una trampa que tanto los islámicos como los comunistas les encanta usar, y eso es comprar tiempo», señaló, atribuyendo la táctica a la teoría leninista de la coexistencia.

La consecuencia, según Shiling, es paradójica: "Este país militarmente destruido es quien está determinando si se reúnen, si no se reúnen, qué acuerdos... parecería que ellos hubieran ganado la guerra", dijo en referencia al régimen de los ayatolás.

Ahí es donde entra Cuba en su ecuación estratégica. "Los Estados Unidos, si tomara una acción en Cuba, desviaría la atención del Medio Oriente y eso le daría más rienda suelta para hacer las cosas que tienen que hacer en Irán, como acabar de destruir puentes claves, acabar de destruir la infraestructura de electricidad, entrar y minar los puertos de Irán», argumentó.

Sobre el régimen cubano, Shiling fue categórico: "El comunismo cubano no se va a ir si no hay una acción bélica o una amenaza seria de acción bélica. No se van, eso olvídate". Añadió que la nomenclatura está dispuesta a perpetuarse en el poder bajo cualquier forma. "Ellos están dispuestos a establecer una China tropical, ellos están dispuestos a tener un putinismo caribeño, eso sí están dispuestos a hacer, pero ellos nunca van a salir del poder voluntariamente. Hay que sacarlos".

El analista descartó que los dirigentes cubanos actúen por convicción ideológica: "Más bien creen en sus propios beneficios que han sacado de ese sistema mafioso", sostuvo.

Las declaraciones de Shiling se producen días después del simposio «La Ley Helms-Burton y la democracia cubana», celebrado el 23 de abril en Miami y organizado por Patria de Martí, donde también se debatió el papel de GAESA y la dolarización de la economía cubana como parte de una agenda de transición democrática.

El argumento de Shiling encuentra respaldo en los datos de la encuesta de El Toque sobre las opciones para Cuba, que acumuló más de 12,100 respuestas en sus primeras 48 horas: el 60,4% de los participantes apoya una intervención militar directa de EEUU en la isla, y el 92% se declara muy insatisfecho con el sistema actual.

No es la primera vez que Shiling defiende esta postura. En marzo, el politólogo ya planteó la necesidad de una intervención militar en Cuba, proponiendo cargos federales contra altos oficiales del régimen, demandas contra GAESA y uso de drones contra objetivos militares. Sin embargo, el presidente Trump descartó explícitamente una intervención directa y el jefe del Comando Sur negó esos planes, aunque voces críticas como la del exembajador británico Paul Webster Hare también advirtieron que una acción militar no serviría ni a EEUU ni a Cuba.

En la entrevista de este lunes en CiberCuba, Shiling habló de su libro "Democratización en Cuba". Si quieres un ejemplar gratis, en pdf, pincha aquí y rellena tu correo y datos personales para recibirlo por e-mail.