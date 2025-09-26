Tres cubanos condenados en Holguín en otro juicio ejemplarizante por drogas

Vídeos relacionados:

El Tribunal Provincial Popular de Holguín celebró un juicio ejemplarizante contra tres cubanos acusados de tráfico de drogas, en un proceso presentado por las autoridades como parte del “Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito”.

El caso fue divulgado por una página oficialista en Facebook, afín al régimen cubano, Realidades desde Holguín, que subrayó el carácter “profiláctico y preventivo” del proceso, incluso hacia personas con “potencial delictivo”.

Esta formulación ha generado críticas, pues abre la puerta a castigar no solo conductas probadas, sino también la mera sospecha de que alguien pudiera delinquir, lo que contradice principios básicos del derecho penal moderno.

Según la información oficial, los acusados fueron sancionados como coautores del delito de tráfico de drogas previsto en el Código Penal vigente, con penas de entre 4 y 10 años de cárcel. Además, el tribunal consideró agravante que cometieran el delito de noche, una circunstancia que en Cuba puede aumentar la severidad de las condenas.

Una campaña nacional de “tolerancia cero”

El juicio de Holguín no es un caso aislado. Forma parte de una campaña nacional de juicios ejemplarizantes, presentada por el régimen como respuesta al auge del consumo y tráfico de drogas, en especial de cannabinoides sintéticos, conocidos popularmente como “químico” o “papelillo”.

En La Habana, el pasado 22 de septiembre, el Tribunal Provincial condenó a José Alberto Ducá Valón a 15 años de cárcel por vender cocaína y drogas sintéticas. Según la acusación, el imputado trasladaba narcóticos desde Santiago de Cuba hacia la capital y los comercializaba a precios de hasta 14,000 pesos el gramo.

En Matanzas, otro juicio dejó a la espera de sentencia a un joven de Jagüey Grande que reconoció haber comprado y revendido drogas sintéticas. La Fiscalía pidió siete años de prisión, a pesar de que el acusado no tenía antecedentes penales.

Control social y propaganda judicial

Las autoridades insisten en que estos procesos se realizan con “todas las garantías jurídicas”, pero en la práctica funcionan como escarnios públicos y advertencias sociales. La noción de que sirven para disuadir a “personas con potencial delictivo” revela que el régimen los utiliza también como instrumento de control político y social, en un país donde las instituciones judiciales carecen de independencia.

Aunque el gobierno ha endurecido penas y multiplica las condenas ejemplarizantes, el propio Ministerio del Interior reconoció recientemente que más de 1,500 personas han sido arrestadas por drogas y que el consumo de sustancias sintéticas se ha disparado a niveles sin precedentes en la isla.

