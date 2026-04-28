"Spider-Man" declara desde Villa Marista y denuncian que su familia no puede verlo

Vídeos relacionados:

Javier Ernesto Martín Gutiérrez, el activista y campeón de artes marciales mixtas conocido como «Spider-Man», se reunió este lunes por primera vez con su abogado en el Centro de Detención Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado en La Habana, donde realizó su primera declaración formal ante las autoridades cuatro días después de su arresto.

Su pareja, Lisandra Cuza, acudió junto al letrado a Villa Marista pero no le permitieron ver ni hablar con el detenido. «El abogado directamente entró a hablar con Javi y yo me quedé afuera esperando, no me dejaron verlo, ni hablar con él. Javier no había declarado nada, estos días no había hablado, no había aclarado nada y quería declarar con el abogado. Ahora empieza un proceso ahí que hay que esperar», explicó la joven a Martí Noticias.

Según informó el abogado a Cuza, la investigación se centra en los videos de la protesta publicados en Facebook, en particular uno en el que Martín Gutiérrez menciona al gobernante Miguel Díaz-Canel. «En uno de los videos habló del presidente del país. Eso ellos lo toman no como una amenaza, como que atenta contra la Seguridad del Estado», señaló.

El deportista de 34 años fue detenido el pasado viernes en la calle 90 entre 41 y 43, en Marianao, por agentes vestidos de civil que lo golpearon y lo trasladaron en un vehículo sin identificación directamente a Villa Marista, lo que indica que el régimen trata el caso como un asunto político.

Martín Gutiérrez llevaba más de ocho días protestando desde el balcón de su vivienda en la avenida 31, donde denunció la crisis humanitaria en Cuba: «Mujeres rebuscando en la basura y niños comiendo de los vertederos, mientras unos tienen de todo. No hay igualdad, ni siquiera en la pobreza».

Las autoridades también han intentado construir una narrativa sobre su salud mental. Medios oficiales insinuaron que el detenido presenta trastornos psiquiátricos no diagnosticados y que se encuentra en Villa Marista bajo «evaluación clínica». Cuza afirmó que los agentes la interrogaron sobre este tema: «Si él tenía algún problema mental, si tomaba medicamentos, si estaba bien, y yo les dije que sí, obviamente que está muy bien, él no tiene ningún problema, está excelente de salud».

Esta táctica sigue un patrón histórico de patologización del disenso en Cuba. En 2017, el opositor Daniel Llorente fue recluido casi un año en el Hospital Psiquiátrico Mazorra tras protestar con una bandera estadounidense en la Plaza de la Revolución, pese a que los informes médicos no indicaban padecimientos mentales.

El sitio oficialista Razones de Cuba calificó la protesta de «show mediático» y aseguró que los vecinos expresaron incomodidad. La madre del detenido, Lourdes Gutiérrez, lo desmintió: «Muchos se enteraron cuando empezaron ya a salir las cosas por las redes sociales».

Testimonios recogidos por Martí Noticias indican además que durante los días de protesta la zona recibió suministro eléctrico continuo, a diferencia de las dos horas diarias habituales, lo que generó aprobación vecinal.

La investigación sobre los videos donde menciona a Díaz-Canel abre la puerta a cargos similares a los que pesan sobre el músico Maykel Castillo Pérez «El Osorbo», quien cumple una condena de nueve años por «difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires», figura legal que protege la imagen del Estado y sus dirigentes.

Las autoridades también interrogaron a Cuza sobre quién filmaba los videos y si las entrevistas se realizaban en su casa o en la de la madre del deportista. Abogados independientes trabajan actualmente en la redacción de un recurso de habeas corpus a favor del detenido, mientras el régimen no ha precisado por cuánto tiempo permanecerá en Villa Marista.