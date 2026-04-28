Detienen a hombre por robar barras de acero de la vía pública en Yara, Granma

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Un hombre fue detenido en la localidad de Veguitas, en el municipio de Yara, en Granma, por desenterrar cinco barras de acero de la infraestructura vial, causando daños significativos a la vía pública y poniendo en riesgo la seguridad de conductores y peatones, según una fuente oficial.

Las autoridades calificaron el hecho como un acto de vandalismo y robo que «indignó a la comunidad». Según la nota publicada en el perfil de Facebook «Entérate con Aytana Alama», manejado por el Ministerio del Interior (Minint), el individuo actuó «sin escrúpulos ni sentido del deber ciudadano» al extraer los refuerzos metálicos directamente de la carretera.

Según la información oficial, la Policía Nacional Revolucionaria intervino con rapidez y puso al detenido bajo proceso de investigación. El texto no dió detalles sobre la identidad del arrestado ni el destino previsto para los materiales robados.

El tono del reporte oficial es marcadamente aleccionador: describe al detenido como un «tipejo» que «violenta la carretera para beneficio personal» y advierte que «la ley caerá con todo su peso sobre quienes intenten destruir lo que con tanto esfuerzo se construye».

Este caso se inscribe en un patrón creciente de robos de materiales de construcción y componentes de infraestructuras en todo el país. En julio de 2025, un individuo fue detenido en Bayamo, también en la provincia de Granma, por sabotear la vía férrea justo antes del paso de un convoy, en un acto que pudo terminar en tragedia.

En mayo de ese año, la policía capturó a otro hombre que fue sorprendido mientras sustraía traviesas de la línea férrea en el municipio de Mella, en Santiago de Cuba, poniendo en peligro la seguridad del transporte. Un mes antes, un hombre también fue descubierto robando cabillas de la estructura ferroviaria en Arroyo Naranjo, La Habana.

El robo de metales de infraestructuras públicas responde en gran medida a la crisis económica que atraviesa el país y al floreciente mercado negro de materiales de construcción.

Ante el escalamiento de este tipo de hechos a nivel nacional, el Tribunal Supremo Popular emitió en mayo de 2025 el Dictamen 475, que endureció las penas por delitos contra infraestructuras estratégicas en sectores como el ferroviario, el transporte público, el sistema eléctrico y las telecomunicaciones, calificándolos como sabotaje bajo el artículo 125 del Código Penal.

El dictamen ordena, además, tratamiento judicial expedito, juicios ejemplarizantes y amplia difusión mediática de los procesos.

En medio de la aguda crisis energética, el régimen está aplicando medidas drásticas ante el aumento de acciones delictivas que afectan el sistema eléctrico nacional, como actos vandálicos y robos de combustible, aceite dieléctrico, componentes, piezas y otros recursos de la red eléctrica, parques fotovoltaicos, paneles solares y grupos electrógenos.

Las sanciones previstas por el Dictamen 475 incluyen penas que van desde siete a 30 años de prisión, cadena perpetua o incluso pena de muerte en casos graves, si existe peligro para vidas humanas, se emplean menores o el acto se comete en horario nocturno. Además, otras medidas punitivas, como confiscación de bienes y prohibición de salida del país.