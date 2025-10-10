“Te extrañamos mucho, Titingui”: Jacob Forever recuerda a su amigo El Taiger con emotivo mensaje a un año de su muerte

Vídeos relacionados:

El cantante cubano de música urbana Jacob Forever recordó con emoción a su amigo y colega El Taiger en el primer aniversario de su fallecimiento.

A través de sus historias en Instagram, Jacob compartió una imagen del artista fumando un tabaco, acompañada de un mensaje cargado de nostalgia y cariño.

“Ya hoy hace un año de tu partida. Descansa en paz y que Dios te tenga en la gloria El Príncipe, El Taiger, La Tranka, El Mejor del mundo”, escribió Jacob, utilizando varios de los apodos con los que era conocido el reguetonero fallecido.

En la parte inferior de la imagen, añadió: “Te extrañamos mucho Titingui, asere”, haciendo referencia a un apodo afectuoso que muestra la cercanía entre ambos artistas.

Jacob Forever / Instagram

El Taiger, cuyo nombre real era José Manuel Carvajal Zaldívar, falleció en octubre de 2024 en circunstancias que conmocionaron al mundo del entretenimiento cubano. Su muerte dejó un vacío notable en el género urbano, y su legado continúa vivo entre sus seguidores y colegas.

Lo más leído hoy:

Desde entonces, numerosos artistas y fanáticos han mantenido viva su memoria, y el homenaje de Jacob Forever este 10 de octubre de 2025 es una muestra más del impacto que tuvo El Taiger en la música y en la vida de quienes lo conocieron de cerca.

Preguntas frecuentes sobre El Taiger y su legado