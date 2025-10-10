“Te extrañamos mucho, Titingui”: Jacob Forever recuerda a su amigo El Taiger con emotivo mensaje a un año de su muerte

Vídeos relacionados:
El cantante cubano de música urbana Jacob Forever recordó con emoción a su amigo y colega El Taiger en el primer aniversario de su fallecimiento.
A través de sus historias en Instagram, Jacob compartió una imagen del artista fumando un tabaco, acompañada de un mensaje cargado de nostalgia y cariño.
“Ya hoy hace un año de tu partida. Descansa en paz y que Dios te tenga en la gloria El Príncipe, El Taiger, La Tranka, El Mejor del mundo”, escribió Jacob, utilizando varios de los apodos con los que era conocido el reguetonero fallecido.
En la parte inferior de la imagen, añadió: “Te extrañamos mucho Titingui, asere”, haciendo referencia a un apodo afectuoso que muestra la cercanía entre ambos artistas.
El Taiger, cuyo nombre real era José Manuel Carvajal Zaldívar, falleció en octubre de 2024 en circunstancias que conmocionaron al mundo del entretenimiento cubano. Su muerte dejó un vacío notable en el género urbano, y su legado continúa vivo entre sus seguidores y colegas.
Lo más leído hoy:
Desde entonces, numerosos artistas y fanáticos han mantenido viva su memoria, y el homenaje de Jacob Forever este 10 de octubre de 2025 es una muestra más del impacto que tuvo El Taiger en la música y en la vida de quienes lo conocieron de cerca.
Preguntas frecuentes sobre El Taiger y su legado
¿Quién era El Taiger y por qué es tan recordado en la música cubana?
El Taiger era un reguetonero cubano, cuyo nombre real era José Manuel Carvajal Zaldívar. Es recordado por su estilo único dentro del género urbano y su influencia en la música cubana. Colaboró con artistas de renombre internacional y dejó una huella significativa entre sus seguidores y colegas. Su trágica muerte dejó un vacío en la escena musical, pero su legado sigue vivo a través de su música y las memorias compartidas por quienes lo conocieron.
¿Cómo falleció El Taiger?
El Taiger falleció tras recibir un disparo en la cabeza en Miami. El incidente ocurrió el 3 de octubre de 2024 y, después de permanecer una semana en estado crítico en el Jackson Memorial Hospital, murió el 10 de octubre de 2024. Su muerte fue un evento impactante para la comunidad musical cubana y sus seguidores. Actualmente, la justicia sigue en proceso, con el presunto responsable aún prófugo.
¿Qué actividades se han realizado para homenajear a El Taiger?
Se han realizado múltiples homenajes tanto en Cuba como en Miami. Estos incluyen encuentros en el Cementerio de Colón donde descansan sus cenizas, eventos musicales, y lanzamientos póstumos de sus canciones. Además, artistas y fanáticos han organizado conciertos y vigilias para recordar su legado y mantener viva su memoria en la comunidad cubana.
¿Qué impacto tuvo la muerte de El Taiger en la música urbana cubana?
La muerte de El Taiger significó un quiebre en la escena urbana cubana. Reconocido por su estilo inconfundible y su negativa a seguir las reglas del mercado, dejó un legado difícil de igualar. Sus canciones continúan siendo himnos para muchos jóvenes dentro y fuera de Cuba, y su figura simboliza la resiliencia cultural en tiempos de crisis y migración.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.