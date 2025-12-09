Juicio por la muerte de El Taiger vuelve a posponerse y su exmanager estalla contra la defensa

Vídeos relacionados:

El caso por el asesinato del reguetonero cubano José Manuel Carvajal, conocido como El Taiger, volvió a entrar en punto muerto este lunes en Miami, dejando otra vez en el aire a familiares, seguidores y a buena parte de la comunidad cubana que lleva más de un año esperando justicia. La audiencia, celebrada en apenas un minuto, no avanzó hacia el juicio y terminó con un nuevo aplazamiento, según reportó Telemundo 51.

El acusado, Damián Valdéz Galloso, permanece en prisión desde 2024, pero su proceso judicial sigue trabado en la fase de recopilación de evidencia. La fiscalía aseguró que aún se analizan materiales, declaraciones y la coordinación de testigos, mientras que la defensa pidió más tiempo para revisar el expediente desde cero.

Su nuevo abogado, Ricardo Hermida, recién asumió el caso tras la renuncia de la anterior abogada, y dijo en corte que su equipo “está comenzando desde el principio”, una frase que cayó como un balde de agua fría para quienes esperaban un avance.

La exmanager del artista, Teresa M. Padrón, salió molesta de la sala y cuestionó directamente la demora y la estrategia de la defensa.

“Me imaginé que se iba a tardar más tiempo para que él pudiera organizarse y entrevistar a los testigos”, dijo a Telemundo 51, aunque dejó claro que para ella las demoras no tienen justificación.

“Si ellos tienen el arma con la que cometió el acto, tienen videos, tienen todo… Damián lleva más de un año preso y por lo que veo esto va a ser hasta finales del año que viene”.

Padrón acusó a Valdéz Galloso de “aprovecharse del sistema” y lamentó que, pese a la existencia de abundante evidencia, el proceso avance a cuentagotas.

El regreso a corte quedó programado para el 22 de enero, cuando el juez Milton Hirsch evaluará si la defensa está realmente lista para ir a juicio o si continuará el ciclo de postergaciones.

El malestar aumentó aún más tras la filtración de imágenes sensibles que forman parte del expediente, en las que se observa el momento en que El Taiger cae tras recibir el disparo y otro video donde su cuerpo es arrastrado.

Padrón calificó la divulgación como “fatal, horrible”, y criticó tanto a la fiscalía como a los medios que publicaron el material. “Ni su familia lo había visto en esa condición. Siento que es una falta de respeto, por la familia, los hijos y los fans de José”, dijo entre lágrimas.

Mientras el juez ordenó una nueva audiencia de estatus dentro de 45 días, el caso de El Taiger sigue atrapado en la burocracia judicial. Y con cada aplazamiento, crece la sensación de frustración en la comunidad cubana de Miami, que sigue el proceso con la esperanza, y la desesperación, de ver finalmente justicia para el artista.